Я могу предложить разработку как полного комплекта рабочей документации который потребуется для строительства объекта, так и отдельные его разделы. При этом обязательными разделами является Архитектура - этот раздел я разрабатываю лично. Другие разделы разрабатываются командой специалистов с которыми я плодотворно сотрудничаю уже долгое время.