Я могу предложить разработку как полного комплекта рабочей документации который потребуется для строительства объекта, так и отдельные его разделы. При этом обязательными разделами является Архитектура - этот раздел я разрабатываю лично. Другие разделы разрабатываются командой специалистов с которыми я плодотворно сотрудничаю уже долгое время.
- Услуги
- Архитектурное проектирование частных загородных домов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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194355 Санкт-Петербург
Россия
+7-9030995625 dmi-kruglyak.ru