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Дмитрий Кругляк
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    +6
    Загородный дом из клееного бруса
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    +5
    Баня из клееного бруса
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    +3
    Баня из клееного бруса
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле Дерево
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    +7
    Загородный дом из клееного бруса
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле Дерево
    Баня из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Спа в рустикальном стиле
    +6
    Баня из клееного бруса
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле Дерево Зеленый
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    Загородный дом из клееного бруса, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в рустикальном стиле
    +3
    Загородный дом из клееного бруса
    Показать все 9 проекты

    Я могу предложить разработку как полного комплекта рабочей документации который потребуется для строительства объекта, так и отдельные его разделы. При этом обязательными разделами является Архитектура - этот раздел я разрабатываю лично. Другие разделы разрабатываются командой специалистов с которыми я плодотворно сотрудничаю уже долгое время.

    Услуги
    Архитектурное проектирование частных загородных домов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    194355 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9030995625 dmi-kruglyak.ru

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