Создаем уютные, комфортные дома для Вас. Human Earth Architecture & Design Solutions - концепция нашего бюро, заключающаяся в создании архитетурно-дизайнерских решений в гармонии человека с окружающим миром. Всего пять букв - так просто и так емко они отражают наши жизненные принципы.
- Услуги
- Проектирование загородных домов
- дизайн интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Москва и Казань.
- Награды компании
- Финалисты Первой российской архитектурной биеннале для архитекторов до 35 лет.
- Адрес
-
Ленинский пр-т, 30А, Коворкинг в ПГ.
117105 Москва
Россия
+7-4993946389 headsgroup.ru/projects
Законное владение
Казань, ул Ульянова Ленина, 52.