Создаем уютные, комфортные дома для Вас. Human Earth Architecture & Design Solutions - концепция нашего бюро, заключающаяся в создании архитетурно-дизайнерских решений в гармонии человека с окружающим миром. Всего пять букв - так просто и так емко они отражают наши жизненные принципы.