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HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Музей истории кирпича BRAERHAUS. , HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    Музей истории кирпича BRAERHAUS. , HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    Музей истории кирпича BRAERHAUS. , HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    +16
    Музей истории кирпича BRAERHAUS.
    House Twins., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House Twins., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House Twins., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    +6
    House Twins.
    House T, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House T, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House T, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    +3
    House T
    House BW., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House BW., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    House BW., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    +6
    House BW.
    Interior 1701, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. Гостиная в стиле модерн
    Interior 1701, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. Кухня в стиле модерн
    Interior 1701, HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. Кухня в стиле модерн
    +14
    Interior 1701
    Graphite house., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    Graphite house., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    Graphite house., HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского. HEADS Group. Архитектурное бюро Арсена Хаирова и Владислава Куликовского.
    +7
    Graphite house.
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    Создаем уютные, комфортные дома для Вас. Human Earth Architecture & Design Solutions - концепция нашего бюро, заключающаяся в создании архитетурно-дизайнерских решений в гармонии человека с окружающим миром. Всего пять букв - так просто и так емко они отражают наши жизненные принципы.

    Услуги
    • Проектирование загородных домов
    • дизайн интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Москва и Казань.
    Награды компании
    Финалисты Первой российской архитектурной биеннале для архитекторов до 35 лет.
    Адрес
    Ленинский пр-т, 30А, Коворкинг в ПГ.
    117105 Москва
    Россия
    +7-4993946389 headsgroup.ru/projects
    Законное владение

    Казань, ул Ульянова Ленина, 52.

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