Студия интерьерного дизайна LemonLine занимается дизайном пространства объектов различного назначения: от жилых до общественных. Главная наша задача – создать комфортное и индивидуальное место для жизни, работы и отдыха.

В своих проектах мы опираемся на вековой опыт предшественников в области архитектуры и дизайна, знаем немало секретов раскрытых ими, и потому легко создаём интерьеры в самых различных стилях и направлениях от классики до современности. Мы пристально следим за всеми новинками в области строительных технологий, инженерных коммуникаций и предметного дизайна. Это позволяет нам делать оптимально качественные проекты, правильно распределяя Ваши средства и повышая Ваш уровень жизни. И, наконец, одна из черт студии LemonLine – индивидуальный подход к каждому из наших клиентов. Придельное внимание к Вашему образу жизни, привычкам, взглядам позволяют нам найти путь к Вашему интерьеру. Мы хотим, чтобы созданное нами пространство отражало именно Вашу индивидуальность, было максимально комфортным для Вас и соответствовало высоким стандартам дизайна.