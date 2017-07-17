Основная специализация «Мастерской Художественной Мебели DerevoDekor» — производство мебели и декоративных резных элементов из разных ценных пород дерева в Краснодаре.

Мы изготавливаем мебель из массива любого уровня сложности, выполняя весь комплекс работ "под ключ". Благодаря применению немецких и итальянских лакокрасочных материалов все изделия сохраняют высокое качество, экологичность и естественную природную красоту рисунка текстуры древесины, а заодно отлично противостоят механическим повреждениям и влиянию времени.

Широкий ассортимент оказываемых услуг позволяет удовлетворить спрос самых взыскательных клиентов.