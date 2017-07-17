Основная специализация «Мастерской Художественной Мебели DerevoDekor» — производство мебели и декоративных резных элементов из разных ценных пород дерева в Краснодаре.
Мы изготавливаем мебель из массива любого уровня сложности, выполняя весь комплекс работ "под ключ". Благодаря применению немецких и итальянских лакокрасочных материалов все изделия сохраняют высокое качество, экологичность и естественную природную красоту рисунка текстуры древесины, а заодно отлично противостоят механическим повреждениям и влиянию времени.
Широкий ассортимент оказываемых услуг позволяет удовлетворить спрос самых взыскательных клиентов.
- Услуги
- отделка бани и сауны
- мебель для бани
- мебель из можжевельника
- мебель из массива
- мебель на заказ
- Кухни на заказ
- двери на заказ
- шкафы на заказ
- шкафы-купе из дерева
- деревянные лестницы
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- Регионы обслуживания
- Краснодар и Краснодарский край
- Республика Адыгея
- Москва и Московская область
- Чеченская республика
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Ростовская область
- Ставропольский край
- Адрес
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ул. Автолюбителей, 15/2
350011 Краснодар
Россия
+7-9183382646 derevodekor.ru
350011, Краснодар, ул. пр. Кольцевой, д. 86