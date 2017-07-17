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Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor
Мебель и аксессуары Краснодар
Обзор 6Проекты (6) 2Книги идей (2)
Отзыв (4)
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Проекты

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    • Лестницы деревянные резные, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Прихожая, коридор и лестницыЛестницы Дерево
    Лестницы деревянные резные, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Прихожая, коридор и лестницыЛестницы Дерево
    Лестницы деревянные резные, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Прихожая, коридор и лестницыЛестницы Дерево
    +4
    Лестницы деревянные резные
    Деревянный резной декор, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Янтарный / Золотой
    Деревянный резной декор, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor КухняШкафы и полки Дерево
    Деревянный резной декор, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
    Деревянный резной декор
    Мебель для бани и сауны, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Окна и двериДвери Дерево
    Мебель для бани и сауны, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Окна и двериДвери Дерево
    Мебель для бани и сауны, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Столовая комнатаСтолы Дерево
    +9
    Мебель для бани и сауны
    Двери, дверные порталы, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Окна и двериДвери Дерево
    Двери, дверные порталы, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Окна и двериДвери Дерево
    Двери, дверные порталы, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Окна и двериДвери Дерево Коричневый
    Двери, дверные порталы
    Мебель на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Ванная комнатаМебель для ванной Дерево
    Мебель на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды Дерево
    Мебель на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Дерево Янтарный / Золотой
    Мебель на заказ
    Кухни на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Кухня в классическом стиле Дерево
    Кухни на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Кухня в классическом стиле Дерево
    Кухни на заказ, Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Мастерская Художественной Мебели DerevoDekor Кухня в классическом стиле Дерево
    +4
    Кухни на заказ

    Основная специализация «Мастерской Художественной Мебели DerevoDekor» — производство мебели и декоративных резных элементов из разных ценных пород дерева в Краснодаре.

    Мы изготавливаем мебель из массива любого уровня сложности, выполняя весь комплекс работ "под ключ". Благодаря применению немецких и итальянских лакокрасочных материалов все изделия сохраняют высокое качество, экологичность и естественную природную красоту рисунка текстуры древесины, а заодно отлично противостоят механическим повреждениям и влиянию времени.

    Широкий ассортимент оказываемых услуг позволяет удовлетворить спрос самых взыскательных клиентов.

    Услуги
    • отделка бани и сауны
    • мебель для бани
    • мебель из можжевельника
    • мебель из массива
    • мебель на заказ
    • Кухни на заказ
    • двери на заказ
    • шкафы на заказ
    • шкафы-купе из дерева
    • деревянные лестницы
    • Показать все 10 услуги
    Регионы обслуживания
    • Краснодар и Краснодарский край
    • Республика Адыгея
    • Москва и Московская область
    • Чеченская республика
    • Санкт-Петербург и Ленинградская область
    • Ростовская область
    • Ставропольский край
    Адрес
    ул. Автолюбителей, 15/2
    350011 Краснодар
    Россия
    +7-9183382646 derevodekor.ru
    Законное владение

    350011, Краснодар, ул. пр. Кольцевой, д. 86

    Отзыв

    Мария Каз
    Спасибо, ребята!!!!! Вы очень крутые!! Сделали как я заказывала и в срок!!!!
    больше 1 года назад
    Грустный Чебурек
    Очень эстетичный магазин, нашла много новой декоративной мебели, которая впишется в любой интерьер, цены сказка
    больше 1 года назад
    Алексей Кропоткин
    Недавно заказывали лестницу из ясеня с резными столбами, сделали быстро, результат превзошел все ожидания, в подарок супруге ребята сделали красивую резную банкетку. Рекомендую для тех кто ценит качество и сроки.
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 4
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