Руководство предприятия - архитекторы с большим опытом практической работы в сфере градостроительства и объёмного проектирования, знанием специфики проектирования на Южном берегу Крыма. Знание особой специфики проектирования, связанной с исключительными требованиями по сложному рельефу территории, условиям сейсмостойкости, учета различных пожеланий заказчика, соединённое со строгим соблюдением требований законодательства дают качественный результат.