Руководство предприятия - архитекторы с большим опытом практической работы в сфере градостроительства и объёмного проектирования, знанием специфики проектирования на Южном берегу Крыма. Знание особой специфики проектирования, связанной с исключительными требованиями по сложному рельефу территории, условиям сейсмостойкости, учета различных пожеланий заказчика, соединённое со строгим соблюдением требований законодательства дают качественный результат.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- дизайн городской среды
- Регионы обслуживания
- ялта
- Симферополь
- Севастополь
- Киев
- Москва
- Санкт-Петербург
- Адрес
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г. Ялта, ул. Весенняя 1/12
298612 Ялта
Россия
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