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Архитектурная компания МАСТЕР
Архитекторы Ялта
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Кастрополе, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Дома в стиле минимализм Белый
    Дом в Кастрополе, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Дома в стиле минимализм Белый
    Дом в Кастрополе
    Design inetrior, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Спальня в стиле минимализм Кирпичи Белый
    Design inetrior, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Спальня в стиле минимализм Кирпичи Белый
    Design inetrior, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Столовая комната в стиле минимализм Серый
    +4
    Design inetrior
    Margarita house, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Дома в стиле минимализм Дерево Белый
    Margarita house, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Дома в стиле минимализм Дерево Белый
    Margarita house, Архитектурная компания МАСТЕР Архитектурная компания МАСТЕР Дома в стиле минимализм Дерево Белый
    +2
    Margarita house

    Руководство предприятия - архитекторы с большим опытом практической работы в сфере градостроительства и объёмного проектирования, знанием специфики проектирования на Южном берегу Крыма. Знание особой специфики проектирования, связанной с исключительными требованиями по сложному рельефу территории, условиям сейсмостойкости, учета различных пожеланий заказчика, соединённое со строгим соблюдением требований законодательства дают качественный результат.

    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн городской среды
    Регионы обслуживания
    • ялта
    • Симферополь
    • Севастополь
    • Киев
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    г. Ялта, ул. Весенняя 1/12
    298612 Ялта
    Россия
    +7-9788072540
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