"Пусть в вашем доме останутся только полезные вещи и вещи, которые кажутся вам красивыми". - УИЛЬЯМ МОРРИС.

В своих проектах мастерская дизайна EGO использует современные, европейские тенденции в оформлении интерьеров. Мастерская дизайна EGO— это забота об уюте и комфорте клиента, внимание к деталям и свободное владение разными стилями декора и отделки помещений.

Создавая интерьер, дизайнеры студии учитывают индивидуальность каждого заказчика, и надеются, что это принесет их клиентам максимальное удовольствие и ощущение комфорта