"Пусть в вашем доме останутся только полезные вещи и вещи, которые кажутся вам красивыми". - УИЛЬЯМ МОРРИС.
В своих проектах мастерская дизайна EGO использует современные, европейские тенденции в оформлении интерьеров. Мастерская дизайна EGO— это забота об уюте и комфорте клиента, внимание к деталям и свободное владение разными стилями декора и отделки помещений.
Создавая интерьер, дизайнеры студии учитывают индивидуальность каждого заказчика, и надеются, что это принесет их клиентам максимальное удовольствие и ощущение комфорта
- Услуги
- Проектирование и дизайн общественных и жилых интерьеров; Ведение авторского надзора; Декорирование интерьеров; Составление смет
- подбор отделочных материалов
- мебели
- освещения
- плитки
- сантехники
- аксессуаров и т. д.
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Адрес
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Пр-т вернадского д.47
119415 Москва
Россия
+7-9255855637 www.studioego.ru
г. Москва, пр-т Вернадского, д.47