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Мастерская дизайна ЭГО
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Уютная квартира в г. Москве, 41 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Детские комната в эклектичном стиле Дерево Желтый
    Уютная квартира в г. Москве, 41 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
    Уютная квартира в г. Москве, 41 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
    +13
    Уютная квартира в г. Москве, 41 кв.м.
    Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухня в классическом стиле
    Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухня в классическом стиле
    Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухня в классическом стиле
    +18
    Дом
    Коллажи (Moodboards), Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    Коллажи (Moodboards), Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    Коллажи (Moodboards), Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    +13
    Коллажи (Moodboards)
    Переделка дачного домика, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    Переделка дачного домика, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    Переделка дачного домика, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО
    +2
    Переделка дачного домика
    Таунхаус в коттеджном поселке Артек, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Гостиные в эклектичном стиле
    Таунхаус в коттеджном поселке Артек, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Столовая комната в эклектичном стиле
    Таунхаус в коттеджном поселке Артек, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухни в эклектичном стиле
    +11
    Таунхаус в коттеджном поселке Артек
    Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Спальня в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
    Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Спальня в эклектичном стиле
    Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Квартира в Москве, 50 кв.м.

    "Пусть в вашем доме останутся только полезные вещи и вещи, которые кажутся вам красивыми". - УИЛЬЯМ МОРРИС.

    В своих проектах мастерская дизайна EGO использует современные, европейские тенденции в оформлении интерьеров. Мастерская дизайна EGO— это забота об уюте и комфорте клиента, внимание к деталям и свободное владение разными стилями декора и отделки помещений.
    Создавая интерьер, дизайнеры студии учитывают индивидуальность каждого заказчика, и надеются, что это принесет их клиентам максимальное удовольствие и ощущение комфорта

    Услуги
    • Проектирование и дизайн общественных и жилых интерьеров; Ведение авторского надзора; Декорирование интерьеров; Составление смет
    • подбор отделочных материалов
    • мебели
    • освещения
    • плитки
    • сантехники
    • аксессуаров и т. д.
    Регионы обслуживания
    г. Москва
    Адрес
    Пр-т вернадского д.47
    119415 Москва
    Россия
    +7-9255855637 www.studioego.ru
    Законное владение

    г. Москва, пр-т Вернадского, д.47

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