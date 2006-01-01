БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИЗАЙН – УНИКАЛЬНОСТЬ
Интерьеры, разработанные архитектурным бюро DesignPortrait®, наверняка изменят Ваше представление о дизайне: в них раскрывается превосходство Индивидуальности, тонкость восприятия пространства, формы и цвета.
Философия компании выражается в подчеркнутой уникальности стилевых и проектных решений. Мы нацелены на проявление харизмы Вашего дома, поэтому в интерьерах DesignPortrait® всегда присутствует Ваш характер.
ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО КОМПРОМИССА
DesignPortrait® достигает компромисса между амбициями заказчика, видением дизайнера и финансовыми реалиями, результатом которого является уникальный интерьер, созданный на высочайшем эстетическом и технологическом уровне.
КЕМ И ГДЕ ВСЕ СОЗДАЕТСЯ
DesignPortrait® (с
2006) – динамично развивающаяся компания. Ее имя, придуманное основателями
компании Светланой Чернышевой и Александром Переслени, отражает понимание и
любовь к индивидуальности, к традициям семьи и их бережному сохранению, к совершенству и безупречному качеству.
Все создается здесь – в Санкт-Петербурге: от дизайн-проекта до последних штрихов в реализуемых интерьерах и ландшафтах. Здесь сконцентрирована творческая энергия и мастерство интернациональной команды DesignPortrait®. В то же время, индивидуальный подход к каждому клиенту и персонализация проектных решений позволяют компании удовлетворять потребности заказчиков по всему миру.
- Услуги
- ИНТЕРЬЕРНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- СОГЛАСОВАНИЕ
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Europe и St.Petersburg
- Награды компании
- International property Awards 2012-2013 Best Interior Design Apartments Europe
- International property Awards 2012-2013 ***** Best Interior Design Apartments Russia
- International Design Biennale MODULOR Silver Diploma 2009
- International Design Biennale MODULOR Bronze Diploma 2007
- Адрес
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Emb.River Moika, 92
190000 St.Petersburg
Россия
+7-9219004048 designportrait.com
СВИДЕТЕЛЬСТВО на товарный знак №520596