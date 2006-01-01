БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИЗАЙН – УНИКАЛЬНОСТЬ

Интерьеры, разработанные архитектурным бюро DesignPortrait®, наверняка изменят Ваше представление о дизайне: в них раскрывается превосходство Индивидуальности, тонкость восприятия пространства, формы и цвета.

Философия компании выражается в подчеркнутой уникальности стилевых и проектных решений. Мы нацелены на проявление харизмы Вашего дома, поэтому в интерьерах DesignPortrait® всегда присутствует Ваш характер.

ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО КОМПРОМИССА

DesignPortrait® достигает компромисса между амбициями заказчика, видением дизайнера и финансовыми реалиями, результатом которого является уникальный интерьер, созданный на высочайшем эстетическом и технологическом уровне.

КЕМ И ГДЕ ВСЕ СОЗДАЕТСЯ

DesignPortrait® (с 2006) – динамично развивающаяся компания. Ее имя, придуманное основателями компании Светланой Чернышевой и Александром Переслени, отражает понимание и любовь к индивидуальности, к традициям семьи и их бережному сохранению, к совершенству и безупречному качеству.

Все создается здесь – в Санкт-Петербурге: от дизайн-проекта до последних штрихов в реализуемых интерьерах и ландшафтах. Здесь сконцентрирована творческая энергия и мастерство интернациональной команды DesignPortrait®. В то же время, индивидуальный подход к каждому клиенту и персонализация проектных решений позволяют компании удовлетворять потребности заказчиков по всему миру.