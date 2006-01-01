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DesignPortrait®
Дизайнеры St.Petersburg
Обзор 4Проекты (4) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Рокарий в Репино, Курортный район, Санкт-Петербург, DesignPortrait® DesignPortrait®
    Рокарий в Репино, Курортный район, Санкт-Петербург, DesignPortrait® DesignPortrait®
    Рокарий в Репино, Курортный район, Санкт-Петербург, DesignPortrait® DesignPortrait®
    +7
    Рокарий в Репино, Курортный район, Санкт-Петербург
    Monk's Mood, DesignPortrait® DesignPortrait®
    Monk's Mood, DesignPortrait® DesignPortrait®
    Monk's Mood, DesignPortrait® DesignPortrait®
    Monk's Mood
    INSPIRED by LANDSCAPE, DesignPortrait® DesignPortrait®
    INSPIRED by LANDSCAPE, DesignPortrait® DesignPortrait®
    INSPIRED by LANDSCAPE, DesignPortrait® DesignPortrait®
    +17
    INSPIRED by LANDSCAPE
    Ванна из массива дерева Day&Night, DesignPortrait® DesignPortrait® Ванная комнатаВанны и душевые
    Ванна из массива дерева Day&Night

    БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИЗАЙН – УНИКАЛЬНОСТЬ

    Интерьеры, разработанные архитектурным бюро DesignPortrait®, наверняка изменят Ваше представление о дизайне: в них раскрывается превосходство Индивидуальности,  тонкость восприятия пространства, формы и цвета.

    Философия компании выражается в подчеркнутой уникальности стилевых и проектных решений. Мы нацелены на проявление харизмы Вашего дома, поэтому  в интерьерах DesignPortrait® всегда присутствует Ваш характер.

    ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО КОМПРОМИССА

    DesignPortrait® достигает компромисса между амбициями  заказчика, видением дизайнера и финансовыми реалиями, результатом которого является уникальный интерьер, созданный на высочайшем эстетическом и технологическом уровне.

    КЕМ И ГДЕ ВСЕ СОЗДАЕТСЯ

    DesignPortrait® (с 2006) – динамично развивающаяся компания. Ее имя, придуманное основателями компании Светланой Чернышевой и Александром Переслени, отражает понимание и любовь к индивидуальности, к традициям семьи и их бережному сохранению,  к совершенству и безупречному качеству.
    Все создается здесь – в Санкт-Петербурге: от дизайн-проекта до последних штрихов в реализуемых  интерьерах и ландшафтах. Здесь сконцентрирована творческая энергия и мастерство интернациональной команды DesignPortrait®. В то же время, индивидуальный подход к каждому клиенту и персонализация проектных решений позволяют компании удовлетворять потребности заказчиков по всему миру.

    Услуги
    • ИНТЕРЬЕРНОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • СОГЛАСОВАНИЕ
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Europe и St.Petersburg
    Награды компании
    • International property Awards 2012-2013 Best Interior Design Apartments Europe 
    • International property Awards 2012-2013 ***** Best Interior Design Apartments Russia 
    • International Design Biennale MODULOR Silver Diploma 2009
    • International Design Biennale MODULOR Bronze Diploma 2007
    Адрес
    Emb.River Moika, 92
    190000 St.Petersburg
    Россия
    +7-9219004048 designportrait.com
    Законное владение

    СВИДЕТЕЛЬСТВО на товарный знак №520596

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