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Dmitry Lukyanov
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • фото обложки, Dmitry Lukyanov Dmitry Lukyanov
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    КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД , Dmitry Lukyanov Dmitry Lukyanov Столовая комната в классическом стиле
    КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД , Dmitry Lukyanov Dmitry Lukyanov Кухня в классическом стиле
    КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД , Dmitry Lukyanov Dmitry Lukyanov Кухня в классическом стиле
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    КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД

    Меня зовут Дмитрий Лукьянов, я архитектор-дизайнер.

      С 2007 года успешно разрабатываю и реализую дизайн-проекты частных жилых интерьеров в стиле современная классика. За это время наработалось большое портфолио, которое поможет Вам понять мой вкус и стиль.   Веду авторский надзор и комплектацию Объектов лично, а разработка дизайн-проектов - совместно с моей командой.   Помогаю своим клиентам делать их жилое пространство функциональным, удобным и красивым.

    Услуги
    • разработка дизайна интерьера
    • авторский надзор
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая 10, корп.2
    105120 Москва
    Россия
    +7-9299856417 lukyanovdesign.com
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