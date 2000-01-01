Меня зовут Дмитрий Лукьянов, я архитектор-дизайнер.

С 2007 года успешно разрабатываю и реализую дизайн-проекты частных жилых интерьеров в стиле современная классика. За это время наработалось большое портфолио, которое поможет Вам понять мой вкус и стиль. Веду авторский надзор и комплектацию Объектов лично, а разработка дизайн-проектов - совместно с моей командой. Помогаю своим клиентам делать их жилое пространство функциональным, удобным и красивым.