🔲 VICMA - это не просто студия дизайна интерьера, предлагающая широкий спектр услуг в сфере разработки концепций интерьерных решений и их последующей реализации.
✔ Это стиль.
✔ Это качество.
✔ Это то, за чем вы захотите вернуться.
Дизайн интерьера должен отражать личность, интересы и образ жизни заказчиков, это гарантирует истинное удовольствие от нахождения дома. Мы погружаемся в их образ жизни и психологию, чтобы создать впечатляющую концепцию интерьера.
Мы не большая студия и у нас нет цели штамповать интерьеры сотнями, мы создаем пространства для жизни реальных людей с индивидуальными потребностями.
Каждому нашему заказчику мы уделяем необходимое время, для того чтобы помочь точно определить, поставить и достичь нужные цели.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Ремонт
- Строительство
- Регионы обслуживания
- Сочи
- Адрес
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354000 Сочи
Россия
+7-9882331033 vicma.design