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VICMA-design
Дизайнеры интерьера Сочи
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Modern Warm || Сочи, ЖК "Морской дворец", VICMA-design VICMA-design Спальня в стиле модерн
    Modern Warm || Сочи, ЖК "Морской дворец", VICMA-design VICMA-design Спальня в стиле модерн
    Modern Warm || Сочи, ЖК "Морской дворец", VICMA-design VICMA-design Спальня в стиле модерн
    +2
    Modern Warm || Сочи, ЖК "Морской дворец"
    Functional Black || Сочи, ЖК "Сокол", VICMA-design VICMA-design Гостиная в стиле модерн Эффект древесины
    Functional Black || Сочи, ЖК "Сокол", VICMA-design VICMA-design Гостиная в стиле модерн
    Functional Black || Сочи, ЖК "Сокол", VICMA-design VICMA-design Столовая комната в стиле модерн
    +2
    Functional Black || Сочи, ЖК "Сокол"

    🔲 VICMA - это не просто студия дизайна интерьера, предлагающая широкий спектр услуг в сфере разработки концепций интерьерных решений и их последующей реализации. 

    ✔ Это стиль. 

    ✔ Это качество.

    ✔ Это то, за чем вы захотите вернуться.


    Дизайн интерьера должен отражать личность, интересы и образ жизни заказчиков, это гарантирует истинное удовольствие от нахождения дома. Мы погружаемся в их образ жизни и психологию, чтобы создать впечатляющую концепцию интерьера. 

    Мы не большая студия и у нас нет цели штамповать интерьеры сотнями, мы создаем пространства для жизни реальных людей с индивидуальными потребностями. 

    Каждому нашему заказчику мы уделяем необходимое время, для того чтобы помочь точно определить, поставить и достичь нужные цели.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Ремонт
    • Строительство
    Регионы обслуживания
    Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9882331033 vicma.design
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