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Sweet Flat
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект частного дома 330 кв м , Sweet Flat Sweet Flat Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн-проект частного дома 330 кв м , Sweet Flat Sweet Flat Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект частного дома 330 кв м , Sweet Flat Sweet Flat Спальня в стиле модерн
    +11
    Дизайн-проект частного дома 330 кв м
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры в ЖК "Акварели", Sweet Flat Sweet Flat Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры в ЖК "Акварели", Sweet Flat Sweet Flat Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры в ЖК "Акварели", Sweet Flat Sweet Flat Гостиная в стиле модерн
    +16
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры в ЖК "Акварели"
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры на Проспекте мира, Sweet Flat Sweet Flat Гостиная в классическом стиле Дерево Фиолетовый / Лиловый
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры на Проспекте мира, Sweet Flat Sweet Flat Столовая комната в классическом стиле Синий
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры на Проспекте мира, Sweet Flat Sweet Flat Столовая комната в классическом стиле Бирюзовый
    +10
    Дизайн-проект 3-х комнатной квартиры на Проспекте мира

    Обо мне 

    Меня зовут Алена Власова. Я основатель и владелец дизайн-студии Sweet Flat, а также дизайнер интерьера и колорист с хорошим вкусом и серьезным опытом работы.   По образованию я декоратор, а по призванию - художник. Люблю дома и квартиры с историей, натуральные материалы, выразительные дизайнерские объекты и винтаж, который привожу сама из Европы. Вдохновляюсь американской и европейской классикой, карамельными оттенками и акварелями, необычными принтами, жизнерадостным современным искусством.   Выпускница школы-студии "Детали" - самой известной школы дизайна России (диплом с отличием).   Мои проекты неоднократно были опубликованы на электронных страницах популярных сайтов, посвященных дизайну интерьера: www.houzz.ru, www.inmyroom.ru и www.the-village.ru. Более подробно с моими публикациями можно познакомиться в разделе "Интерьерный блог".   С удовольствием сделаю ваш дом удобным и красивым.

    Услуги
    Дизайн интерьера, проектирование и декораторские услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    121069 Москва
    Россия
    +7-9166051502 www.sweet-flat.ru
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