Обо мне

Меня зовут Алена Власова. Я основатель и владелец дизайн-студии Sweet Flat, а также дизайнер интерьера и колорист с хорошим вкусом и серьезным опытом работы. По образованию я декоратор, а по призванию - художник. Люблю дома и квартиры с историей, натуральные материалы, выразительные дизайнерские объекты и винтаж, который привожу сама из Европы. Вдохновляюсь американской и европейской классикой, карамельными оттенками и акварелями, необычными принтами, жизнерадостным современным искусством. Выпускница школы-студии "Детали" - самой известной школы дизайна России (диплом с отличием). Мои проекты неоднократно были опубликованы на электронных страницах популярных сайтов, посвященных дизайну интерьера: www.houzz.ru, www.inmyroom.ru и www.the-village.ru. Более подробно с моими публикациями можно познакомиться в разделе "Интерьерный блог". С удовольствием сделаю ваш дом удобным и красивым.