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Мастерская художественной мозаики <q>SMALTO</q>
Художники и ремесленники Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мозаичное панно «Северянка», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Мозаичное панно «Северянка», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Мозаичное панно «Северянка», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
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    Мозаичное панно «Северянка»
    Работа Ван Гога «Ирисы», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Работа Ван Гога «Ирисы», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Работа Ван Гога «Ирисы», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Работа Ван Гога «Ирисы»
    Мозаичная картина «Роза», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Мозаичная картина «Роза»
    Мозаичная картина «Цветение», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло
    Мозаичная картина «Цветение»
    «Венеция», Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия
    «Венеция»
    "Фонтан", Мастерская художественной мозаики "SMALTO" Мастерская художественной мозаики 'SMALTO' Произведения искусстваХудожественные изделия
    "Фонтан"
    Показать все 14 проекты

    SMALTO - итальянский термин, обозначающий цветное стекло, из которого со времён Древнего Рима и Византии собирали неповторимые по своей красоте, индивидуальности и сложности мозаичные панно.

    Мастерская "SMALTO" и есть сочетание индивидуальности профессиональных художников, заинтересованных в своём деле, трудоёмкости работы и ответственности за качество. 

    "SMALTO" - это разбег от простых орнаментальных решений, декора предметов интерьера до копий живописных полотен мировых художников и разработки авторских работ, выполненных в технике мозаика.

    Услуги
    • Мы предлагаем Вам: художественное панно
    • монументальные панно для фасадов
    • мозаичные ковры
    • декоративные предметы интерьера
    • столешницы из мозаики
    • цветовые миксы и растяжки и другое.
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    620027 Екатеринбург
    Россия
    www.smalto-mosaic.com
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