SMALTO - итальянский термин, обозначающий цветное стекло, из которого со времён Древнего Рима и Византии собирали неповторимые по своей красоте, индивидуальности и сложности мозаичные панно.

Мастерская "SMALTO" и есть сочетание индивидуальности профессиональных художников, заинтересованных в своём деле, трудоёмкости работы и ответственности за качество.

"SMALTO" - это разбег от простых орнаментальных решений, декора предметов интерьера до копий живописных полотен мировых художников и разработки авторских работ, выполненных в технике мозаика.