SMALTO - итальянский термин, обозначающий цветное стекло, из которого со времён Древнего Рима и Византии собирали неповторимые по своей красоте, индивидуальности и сложности мозаичные панно.
Мастерская "SMALTO" и есть сочетание индивидуальности профессиональных художников, заинтересованных в своём деле, трудоёмкости работы и ответственности за качество.
"SMALTO" - это разбег от простых орнаментальных решений, декора предметов интерьера до копий живописных полотен мировых художников и разработки авторских работ, выполненных в технике мозаика.
- Услуги
- Мы предлагаем Вам: художественное панно
- монументальные панно для фасадов
- мозаичные ковры
- декоративные предметы интерьера
- столешницы из мозаики
- цветовые миксы и растяжки и другое.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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620027 Екатеринбург
Россия
www.smalto-mosaic.com