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Victoria Kiorsak
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • «Дом на Покровке», квартира г. Москва, Victoria Kiorsak Victoria Kiorsak Кухни в эклектичном стиле
    «Дом на Покровке», квартира г. Москва, Victoria Kiorsak Victoria Kiorsak Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    «Дом на Покровке», квартира г. Москва, Victoria Kiorsak Victoria Kiorsak Столовая комната в эклектичном стиле
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    «Дом на Покровке», квартира г. Москва

    Создаем неповторимые интерьеры в любой точке мира под ключ.

    Обо мне:

    Я верю в то, что красота не просто однажды спасет мир, я верю, в то, что она его исцеляет каждую секунду.
    Я верю в то, что жизнь, это ежедневный выбор – как воспринимать мир, каким его видеть и как с ним взаимодействовать.  Я верю в магию дизайна: в чистоту линий, в гармонию пропорций, в свет и цвет, в безупречность форм и легкость мыслей.  Я верю в стиль, в элегантный интерьер, я верю в вечные ценности.  Я верю в то, что работа дизайнера – это выбор: это простой выбор видеть мир красивым.  Я верю в то, что правильный интерьер – это настроение и комфорт, это философия, это спокойная уверенность вашего личного рая. Там за окнами очень быстрый мир, и это очень быстро меняющийся мир, и я верю в то, что в жизни каждого человека должен быть уголок для восстановления мира в душе, даже если этот мир напрокат.  Я верю в то, что цветы должны быть свежесрезанными, а кофе очень черным.

    Регионы обслуживания
    Москва, Лондон и Нью-Йорк
    Адрес
    194033 Москва
    Россия
    +7-4952306567 victoriakiorsak.com
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