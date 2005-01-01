О НАС
Компания «А–Дизайн» — команда архитекторов, дизайнеров и изготовителей мебели.
Основное направление деятельности нашей компании — проектирование и производство мебели, проектирование интерьеров.
Важная особенность компании — комплексный подход. Мы выполняем полный цикл работ:
- архитектурное и инженерное проектирование,
- расчет конструкций любой сложности,
- проектирование и изготовление мебели,
Все изделия компании выполнены на собственном производстве. Сотрудники компании — профессиональные архитекторы, дизайнеры, инженеры, специалисты по производству мебели и в области деревообработки.
ИНТЕРЬЕРЫ
Компания «А-Дизайн» предлагает весь спектр работ в проектировании интерьера и реализации любого интерьерного решения:
- разработаем и предоставим полный пакет проектных чертежей,
- подберем цветовую гамму и материалы отделки,
- разработаем размещение деталей декора
- подберем и спроектируем объекты мебели и света, идеально сочетающиеся с пространством,
- обеспечим авторское сопровождение и контроль всех этапов работы.
МЕБЕЛЬ
Компания «А–Дизайн» проектирует и делает авторскую мебель. Все наши объекты делаются в единственном экземпляре, под конкретный заказ. Изготовление каждого предмета — процесс, требующий уникальных технологий. Компания «А–Дизайн» создает предметы мебели на собственном производстве, оснащенном современным оборудованием, с использованием западных технологий и фурнитуры ведущих европейских изготовителей, таких как Blum, Grass, Bertoluzzi и других. Мы готовы сотрудничать на любой стадии проекта и с заказчиками, и с архитекторами.
АВТОРЫ
Все наши авторы — опытные специалисты и профессионалы
ЖАРНИЦКИЙ АНДРЕЙ
Дизайнер мебели и интерьеров, руководитель компании
Образование: Иркутское художественное училище, Центральная учебно-экспериментальная студия художественного проектирования Союза Художников СССР «Сенеж»
Участник выставок FIDEXPO (Гран-при за лучший интерьерный объект — 2005 и 2007 годы), «Арх-Москва»; участник телепроекта «Квартирный вопрос»; лауреат международного фестиваля «Дом на Брестской».
ЯРОВИКОВА АННА
Главный архитектор
Образование: Екатеринбургское художественное училище, Московский Государственный Художественный Промышленный Университет им. Строганова, факультет: проектирование интерьеров
Участник выставок международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «Дом на Брестской».
МЯСНИКОВА ЮЛИЯ
Архитектор
Образование: Московский Государственный Строительный Университет,
Специальность: инженер-архитектор
ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА
Дизайнер
Образование: Санкт-Петербургская Государственная Художественно-промышленная Академия им. А.Л. Штиглица ,
Факультет : дизайн мебели и оборудования
СУСЛЕНКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
Зам.ген.директора
Образование высшее: Московский Государственный Горный Университет.
Факультет: Физико-технический.
ТКАЧУК НАТАЛЬЯ
Дизайнер – декоратор частных интерьеров
Работает с 2004 года
Образование: Тульский Государственный Университет,
Школа Дизайна Интерьера «Детали»
Комплексный и индивидуальный подход к проектированию.
Детальный и внимательный подбор отделочных материалов, мебели и текстиля.
Нестандартное сочетание современных и классических приемов в интерьерах.
КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА
МИЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ
СОКОЛОВ ВЛАДИМИР
Дизайнер интерьеров
Участник российских и международных выставок. Занимается объектами-инсталляциями. Создает уникальные авторские произведения из предметов быта и техники, подлежащих утилизации.
- Услуги
- Проектирование и изготовление мебели
- проектирование интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- Участник выставок FIDEXPO (Гран-при за лучший интерьерный объект — 2005 и 2007 годы), «Арх-Москва»; участник телепроекта «Квартирный вопрос»; лауреат международного фестиваля «Дом на Брестской»,
- Финалист www.PINWIN.ru
- Адрес
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Нижняя Сыромятническая дом 10, Артплэй на Яузе, стр.9, офис 24-А
105120 Москва
Россия
+84-959167618 www.zharnitskiy.ru