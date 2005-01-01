О НАС

Компания «А–Дизайн» — команда архитекторов, дизайнеров и изготовителей мебели.

Основное направление деятельности нашей компании — проектирование и производство мебели, проектирование интерьеров.

Важная особенность компании — комплексный подход. Мы выполняем полный цикл работ:

- архитектурное и инженерное проектирование,

- расчет конструкций любой сложности,

- проектирование и изготовление мебели,

Все изделия компании выполнены на собственном производстве. Сотрудники компании — профессиональные архитекторы, дизайнеры, инженеры, специалисты по производству мебели и в области деревообработки.

ИНТЕРЬЕРЫ

Компания «А-Дизайн» предлагает весь спектр работ в проектировании интерьера и реализации любого интерьерного решения:

- разработаем и предоставим полный пакет проектных чертежей,

- подберем цветовую гамму и материалы отделки,

- разработаем размещение деталей декора

- подберем и спроектируем объекты мебели и света, идеально сочетающиеся с пространством,

- обеспечим авторское сопровождение и контроль всех этапов работы.

МЕБЕЛЬ

Компания «А–Дизайн» проектирует и делает авторскую мебель. Все наши объекты делаются в единственном экземпляре, под конкретный заказ. Изготовление каждого предмета — процесс, требующий уникальных технологий. Компания «А–Дизайн» создает предметы мебели на собственном производстве, оснащенном современным оборудованием, с использованием западных технологий и фурнитуры ведущих европейских изготовителей, таких как Blum, Grass, Bertoluzzi и других. Мы готовы сотрудничать на любой стадии проекта и с заказчиками, и с архитекторами.

АВТОРЫ

Все наши авторы — опытные специалисты и профессионалы

ЖАРНИЦКИЙ АНДРЕЙ

Дизайнер мебели и интерьеров, руководитель компании

Образование: Иркутское художественное училище, Центральная учебно-экспериментальная студия художественного проектирования Союза Художников СССР «Сенеж»

Участник выставок FIDEXPO (Гран-при за лучший интерьерный объект — 2005 и 2007 годы), «Арх-Москва»; участник телепроекта «Квартирный вопрос»; лауреат международного фестиваля «Дом на Брестской».

ЯРОВИКОВА АННА

Главный архитектор

Образование: Екатеринбургское художественное училище, Московский Государственный Художественный Промышленный Университет им. Строганова, факультет: проектирование интерьеров

Участник выставок международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «Дом на Брестской».

МЯСНИКОВА ЮЛИЯ

Архитектор

Образование: Московский Государственный Строительный Университет,

Специальность: инженер-архитектор

ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА

Дизайнер

Образование: Санкт-Петербургская Государственная Художественно-промышленная Академия им. А.Л. Штиглица ,

Факультет : дизайн мебели и оборудования

СУСЛЕНКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Зам.ген.директора

Образование высшее: Московский Государственный Горный Университет.

Факультет: Физико-технический.

ТКАЧУК НАТАЛЬЯ

Дизайнер – декоратор частных интерьеров

Работает с 2004 года

Образование: Тульский Государственный Университет,

Школа Дизайна Интерьера «Детали»

Комплексный и индивидуальный подход к проектированию.

Детальный и внимательный подбор отделочных материалов, мебели и текстиля.

Нестандартное сочетание современных и классических приемов в интерьерах.

КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА

МИЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР

Дизайнер интерьеров

Участник российских и международных выставок. Занимается объектами-инсталляциями. Создает уникальные авторские произведения из предметов быта и техники, подлежащих утилизации.