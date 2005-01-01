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А-Дизайн
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом, А-Дизайн А-Дизайн Рабочий кабинет в стиле кантри
    Загородный дом, А-Дизайн А-Дизайн Рабочий кабинет в стиле кантри
    Загородный дом, А-Дизайн А-Дизайн Рабочий кабинет в стиле кантри
    +29
    Загородный дом
    Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Рабочий кабинет Аксессуары и декор
    Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Кухни в эклектичном стиле
    Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Кухни в эклектичном стиле
    +30
    Квартира на набережной.

    О НАС

    Компания «А–Дизайн» — команда архитекторов, дизайнеров и изготовителей мебели.

    Основное направление деятельности нашей компании — проектирование и производство мебели, проектирование интерьеров.

    Важная особенность компании — комплексный подход. Мы выполняем полный цикл работ:

    - архитектурное и инженерное проектирование,

    - расчет конструкций любой сложности,

    - проектирование и изготовление мебели,

    Все изделия компании выполнены на собственном производстве. Сотрудники компании — профессиональные архитекторы, дизайнеры, инженеры, специалисты по производству мебели и в области деревообработки.

    ИНТЕРЬЕРЫ

    Компания «А-Дизайн» предлагает весь спектр работ в проектировании интерьера и реализации любого интерьерного решения:

    - разработаем и предоставим полный пакет проектных чертежей,

    - подберем цветовую гамму и материалы отделки,

    - разработаем размещение деталей декора

    - подберем и спроектируем объекты мебели и света, идеально сочетающиеся с пространством,

    - обеспечим авторское сопровождение и контроль всех этапов работы.

    МЕБЕЛЬ

    Компания «А–Дизайн» проектирует и делает авторскую мебель. Все наши объекты делаются в единственном экземпляре, под конкретный заказ. Изготовление каждого предмета — процесс, требующий уникальных технологий. Компания «А–Дизайн» создает предметы мебели на собственном производстве, оснащенном современным оборудованием, с использованием западных технологий и фурнитуры ведущих европейских изготовителей, таких как Blum, Grass, Bertoluzzi и других. Мы готовы сотрудничать на любой стадии проекта и с заказчиками, и с архитекторами.

    АВТОРЫ

    Все наши авторы — опытные специалисты и профессионалы

    ЖАРНИЦКИЙ АНДРЕЙ

    Дизайнер мебели и интерьеров, руководитель компании

    Образование: Иркутское художественное училище, Центральная учебно-экспериментальная студия художественного проектирования Союза Художников СССР «Сенеж»

    Участник выставок FIDEXPO (Гран-при за лучший интерьерный объект — 2005 и 2007 годы), «Арх-Москва»; участник телепроекта «Квартирный вопрос»; лауреат международного фестиваля «Дом на Брестской».

    ЯРОВИКОВА АННА

    Главный архитектор

    Образование: Екатеринбургское художественное училище, Московский Государственный Художественный Промышленный Университет им. Строганова, факультет: проектирование интерьеров

    Участник выставок международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «Дом на Брестской».  

    МЯСНИКОВА ЮЛИЯ

    Архитектор

    Образование: Московский Государственный Строительный Университет,

    Специальность: инженер-архитектор

    ВОРОБЬЕВА ЕЛЕНА

    Дизайнер

    Образование: Санкт-Петербургская Государственная Художественно-промышленная Академия им. А.Л. Штиглица ,

    Факультет : дизайн мебели и оборудования

    СУСЛЕНКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

    Зам.ген.директора

    Образование высшее: Московский Государственный Горный Университет.

    Факультет: Физико-технический.

    ТКАЧУК НАТАЛЬЯ

    Дизайнер – декоратор частных интерьеров

    Работает с 2004 года

    Образование: Тульский Государственный Университет,

    Школа Дизайна Интерьера «Детали»

    Комплексный и индивидуальный подход к проектированию.

    Детальный и внимательный подбор отделочных материалов, мебели и текстиля.

    Нестандартное сочетание современных и классических приемов в интерьерах.

    КОЛЕСОВА ЕКАТЕРИНА

    МИЦКЕВИЧ ДМИТРИЙ

    СОКОЛОВ ВЛАДИМИР

    Дизайнер интерьеров

    Участник российских и международных выставок. Занимается объектами-инсталляциями. Создает уникальные авторские произведения из предметов быта и техники, подлежащих утилизации.

    Услуги
    • Проектирование и изготовление мебели
    • проектирование интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    • Участник выставок FIDEXPO (Гран-при за лучший интерьерный объект — 2005 и 2007 годы), «Арх-Москва»; участник телепроекта «Квартирный вопрос»; лауреат международного фестиваля «Дом на Брестской»,
    • Финалист www.PINWIN.ru  
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая дом 10, Артплэй на Яузе, стр.9, офис 24-А
    105120 Москва
    Россия
    +84-959167618 www.zharnitskiy.ru

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