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Гостиная - место для отдыха и расслабления,
место приема гостей и, конечно, визитная
карточка всей квартиры. При оформлении дизайна комнат, трудно переоценить
вклад картин в создание той или иной
атмосферы.
Существуют различные виды напольных покрытий, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Современные производители строительных материалов изготавливают искусственные и натуральные виды напольных покрытий, дешевые и не…