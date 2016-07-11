Мы создаем эксклюзивные интерьеры от разработки дизайн концепции до полной реализации проекта, включая детальный дизайн-проект, продуманное освещение и инженерию, полную техническую документацию по проекту, подбор отделочных материалов, все строительно-отделочные работы "под ключ", комплектацию объекта столярными изделиями и мебелью, текстильное оформление интерьера.
- Услуги
- Дизайн и архитектурное проектирование интерьера
- сопровождение проекта
- Декорирование объекта
- Комплектация проекта/объекта мебелью и предметами интерьера
- Консультации по дизайну/перепланировке при покупке недвижимости
- Регионы обслуживания
- Москва и область. Другие регионы
- как в России
- так и за рубежом
- по договоренности
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2
125000 Москва
Россия
+7-4993905659 www.jazzy-house.ru