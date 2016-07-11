Маленькая гостиная: 14 деталей, на которые стоит обратить внимание

Маленькая гостиная — типичная проблема для российских квартир. Но проблема ли? При правильном расположении, размере и функционале мебели, небольшой зал может превратиться в любимую комнату, а к тому же вместительную, уютную и дыша…

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