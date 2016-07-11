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Alexander Krivov
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 6Книги идей (6)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в стиле фьюжн , реализованный, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в колониальном стиле Бежевый
    Квартира в стиле фьюжн , реализованный, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в колониальном стиле Бежевый
    Квартира в стиле фьюжн , реализованный, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +10
    Квартира в стиле фьюжн , реализованный
    Wine House Loft, Alexander Krivov Alexander Krivov Спальня в стиле лофт Кирпичи Белый
    Wine House Loft, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в стиле лофт Кирпичи Белый
    Wine House Loft, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в стиле лофт Кирпичи Белый
    +10
    Wine House Loft
    Квартира в ЖК "Итальянский квартал". Москва, м. Новослободская, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Итальянский квартал". Москва, м. Новослободская, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира в ЖК "Итальянский квартал". Москва, м. Новослободская, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +20
    Квартира в ЖК "Итальянский квартал". Москва, м. Новослободская
    ЖК "Доминион", Москва, Alexander Krivov Alexander Krivov Ванная в классическом стиле Плитка Коричневый
    ЖК "Доминион", Москва
    Квартира, Москва, Чистые пруды, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в стиле лофт Кирпичи Красный
    Квартира, Москва, Чистые пруды, Alexander Krivov Alexander Krivov Спальня в стиле лофт Кирпичи Белый
    Квартира, Москва, Чистые пруды, Alexander Krivov Alexander Krivov Спальня в стиле лофт Кирпичи Белый
    +9
    Квартира, Москва, Чистые пруды
    Tivoli Garten Munich, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Tivoli Garten Munich, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Tivoli Garten Munich, Alexander Krivov Alexander Krivov Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +9
    Tivoli Garten Munich
    Показать все 13 проекты

    Мы создаем эксклюзивные интерьеры от разработки дизайн концепции до полной реализации проекта, включая детальный дизайн-проект, продуманное освещение и инженерию, полную техническую документацию по проекту, подбор отделочных материалов, все строительно-отделочные работы "под ключ", комплектацию объекта столярными изделиями  и мебелью, текстильное оформление интерьера.

    Услуги
    • Дизайн и архитектурное проектирование интерьера
    • сопровождение проекта
    • Декорирование объекта
    • Комплектация проекта/объекта мебелью и предметами интерьера
    • Консультации по дизайну/перепланировке при покупке недвижимости
    Регионы обслуживания
    • Москва и область. Другие регионы
    • как в России
    • так и за рубежом
    • по договоренности
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.2
    125000 Москва
    Россия
    +7-4993905659 www.jazzy-house.ru

    Отзыв

    wed777
    Александр - отличный специалист со своим вкусом и правильным подходом, опираясь на свой опыт может дать полезные советы. Первый раз в жизни решился нанять дизайнера для ремонта и перепланировки квартиры,и опыт оказался очень успешным. Общая площадь - 100 м2 в доме 30-х годов постройки район Остоженка. Планы по реконструкции и эскизы оказались профессиональны и вполне понятны для принятия решения. 
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2012
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    Natalia Zagarova Natalia Zagarova
    Прекрасный опыт сотрудничества с Александром!  Создание дизайн-проекта новой квартиры, подготовка всей технической документации для ремонта, авторский надзор во время проведения работ, проектирование мебели  и декорирование интерьера. Все стадии ремонта пройдены  быстро, четко и с прекрасным результатом. Александр всегда слышал пожелания всех членов семьи и находил баланс между ними и задуманной концепцией. Результат -  квартира которая радует на все 100%!  Мы очень рады, что делали этот проект именно вместе с Александром, рекомендуем его своим друзьям.
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2015
    Редактировать
    wed777
    Александр - отличный специалист со своим вкусом и правильным подходом, опираясь на свой опыт может дать полезные советы. Первый раз в жизни решился нанять дизайнера для ремонта и перепланировки квартиры,и опыт оказался очень успешным. Общая площадь - 100 м2 в доме 30-х годов постройки район Остоженка. Планы по реконструкции и эскизы оказались профессиональны и вполне понятны для принятия решения. 
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2012
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    Показать все отзывы – 4

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