Дизайн интерьера для меня в первую очередь - это цель создать удобство и эстетическое приятное взаимодействие среды и человека. Я не занимаюсь созданием сногсшибательного интерьера, а предпочитаю ценности соответствующие ощущениям безопасности, комфорта, покоя и умиротворения. Функциональность и практичность первооснова моих интерьеров.

Руководитель дизайн-студии "Ателет" в Сочи. Прошла 2 годичное обучение по интерьерному дизайну в Милане (Италия). Прошла практическое обучение по программе "Технология кровельных систем особенности фасадных панелей Cedral. Монтаж и применение."