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Дизайнеры интерьера Сочи
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    Дизайн интерьера для меня в первую очередь - это цель создать удобство и эстетическое приятное взаимодействие среды и человека. Я не занимаюсь созданием сногсшибательного интерьера, а предпочитаю ценности соответствующие ощущениям безопасности, комфорта, покоя и умиротворения. Функциональность и практичность первооснова моих интерьеров.

    Руководитель дизайн-студии "Ателет" в Сочи. Прошла 2 годичное обучение по интерьерному дизайну в Милане (Италия). Прошла практическое обучение по программе "Технология кровельных систем особенности фасадных панелей Cedral. Монтаж и применение."

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонт квартир и домов под ключ
    • Архитектурное решение
    • Строительство
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край, Сочи и Краснодар
    Адрес
    ул. Орджоникидзе, 24, офис 404
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9384557306 atelit.ru
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