Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel
Дизайнеры интерьера Budva
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • La casa degli angeli, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Кухня в стиле минимализм
    La casa degli angeli, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Кухня в стиле минимализм
    La casa degli angeli, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Кухня в стиле минимализм
    +21
    La casa degli angeli
    Parco di betulla , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Parco di betulla , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Parco di betulla , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Столовая комната в стиле минимализм Дерево Бежевый
    +1
    Parco di betulla
    Le azalee del Carlotta , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Дома в классическом стиле Белый
    Le azalee del Carlotta , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Дома в классическом стиле Белый
    Le azalee del Carlotta , Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Дома в классическом стиле Белый
    +6
    Le azalee del Carlotta
    Uno mattina nebbiosa a Milano, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Uno mattina nebbiosa a Milano, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Uno mattina nebbiosa a Milano, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Uno mattina nebbiosa a Milano
    Villa Molveno, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Спа в стиле минимализм
    Villa Molveno, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Спа в стиле минимализм
    Villa Molveno, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Спа в стиле минимализм
    +10
    Villa Molveno
    Golfo di La Spezia, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Столовая комната в стиле минимализм
    Golfo di La Spezia, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Гостиная в стиле минимализм
    Golfo di La Spezia, Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Laboratorio Creativo di Vladimir Lamfadel Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Golfo di La Spezia

    Более 16 лет исследований и практики в области европейского интерьерного дизайна и архитектуры позволили определить собственную стилистику в моих проектах.

    Мои стремления  - функциональный минимализм не лишенный чувственности и теплоты. Стиль будущего - чистые линии, создающие определенные смысловые формы.

    В своих работах я уделяю большое внимание современным эстетическим и эргономическим параметрам интерьера. Я стараюсь создавать грамотные, композиционно-организованные пространства без лишних деталей и украшательств.

    Создать простой, понятный и удобный  интерьер гораздо сложнее, чем поражать экстравагантностью в обилии конструкций и украшений.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Montenegro, Budva и Russia
    Награды компании
    Barausse Award
    Адрес
    Tudorovici bb
    85310 Budva
    Черногория
    +382-69731472 lamfadel.eu
      Add SEO element