Более 16 лет исследований и практики в области европейского интерьерного дизайна и архитектуры позволили определить собственную стилистику в моих проектах.

Мои стремления - функциональный минимализм не лишенный чувственности и теплоты. Стиль будущего - чистые линии, создающие определенные смысловые формы.

В своих работах я уделяю большое внимание современным эстетическим и эргономическим параметрам интерьера. Я стараюсь создавать грамотные, композиционно-организованные пространства без лишних деталей и украшательств.

Создать простой, понятный и удобный интерьер гораздо сложнее, чем поражать экстравагантностью в обилии конструкций и украшений.