Более 16 лет исследований и практики в области европейского интерьерного дизайна и архитектуры позволили определить собственную стилистику в моих проектах.
Мои стремления - функциональный минимализм не лишенный чувственности и теплоты. Стиль будущего - чистые линии, создающие определенные смысловые формы.
В своих работах я уделяю большое внимание современным эстетическим и эргономическим параметрам интерьера. Я стараюсь создавать грамотные, композиционно-организованные пространства без лишних деталей и украшательств.
Создать простой, понятный и удобный интерьер гораздо сложнее, чем поражать экстравагантностью в обилии конструкций и украшений.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- ландшафтный дизайн
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Montenegro, Budva и Russia
- Награды компании
- Barausse Award
- Адрес
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Tudorovici bb
85310 Budva
Черногория
+382-69731472 lamfadel.eu