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Массивные и изящные одновременно, завитки кованных аксессуаров зачастую становятся той самой изюминкой интерьеров, придающих им неповторимый антураж и оригинальность.
Горн, наковальня, кувалда, ручник, зубила, обжимки, чеканки и резцы… Знакомы ли вам эти инструменты? Они и многие другие применяются в
художественных мастерских, которые аналогичны обычным кузницам.
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