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SAVAS
Архитекторы Moscow
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
    Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
    Дом с бассейном в Подмосковье, SAVAS SAVAS
    +12
    Дом с бассейном в Подмосковье
    Дом на горе в Дагомысе, SAVAS SAVAS
    Дом на горе в Дагомысе, SAVAS SAVAS
    Дом на горе в Дагомысе
    "Однушка", SAVAS SAVAS
    "Однушка", SAVAS SAVAS
    "Однушка", SAVAS SAVAS
    +8
    "Однушка"
    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • жилые и общественные здания…
    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    Усачева 2с3
    119330 Moscow
    Россия
    +7-9165602010

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