Топ 5 – Лучшие проекты недели

Каждую неделю мы знакомим вас с лучшими проектами, составленными на основе читательского рейтинга. Если раньше все внимание журнала homify было сконцентрировано на дизайне интерьера, то теперь мы стараемся чаще знакомить читателей…

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