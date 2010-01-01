- Услуги
- проектирование-дизайн жилых и общественных зданий и интерьеров
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Награды компании
- Oобщественная деятельность и достижения:
- • Справка о внедрении магистерской диссертации в генплан города Казани.
- • Международный смотр конкурс архитектурных школ 2010г. Вологда – диплом 1 степени
- • Международный смотр конкурс архитектурных школ 2010г. Саратов – диплом 1 степени
- • Лауреат институтских конкурсов: «жилой дом», «промздание», «поселок», «выставочный павильон»
- • Участник Первого Международного фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ -2010»
- Адрес
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Moscow
Moscow
Россия
+7-9253222112