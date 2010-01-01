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Makhrova Svetlana
Архитекторы Moscow
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • организация пространства в таунхаусе, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле кантри
    организация пространства в таунхаусе, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле кантри
    организация пространства в таунхаусе, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Кухня в стиле кантри
    организация пространства в таунхаусе
    квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
    квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Кухня в стиле модерн
    квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
    +1
    квартира в теплых тонах
    Мансарда в стиле "Прованс", Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спальня в стиле кантри
    Мансарда в стиле "Прованс", Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спальня в стиле кантри
    Мансарда в стиле "Прованс"
    Зона спа в санатории, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спа в классическом стиле
    Зона спа в санатории, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спа в классическом стиле
    Зона спа в санатории, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Спа в классическом стиле
    +1
    Зона спа в санатории
    Квартира с включением лоджии в жилое пространство, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
    Квартира с включением лоджии в жилое пространство, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Столовая комната в стиле модерн
    Квартира с включением лоджии в жилое пространство, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
    +2
    Квартира с включением лоджии в жилое пространство
    Услуги
    проектирование-дизайн жилых и общественных зданий и интерьеров
    Регионы обслуживания
    Moscow
    Награды компании
    • Oобщественная деятельность и достижения:
    • • Справка о внедрении магистерской диссертации в генплан города Казани.
    • • Международный смотр конкурс архитектурных школ 2010г. Вологда – диплом 1 степени
    • • Международный смотр конкурс архитектурных школ 2010г. Саратов – диплом 1 степени
    • • Лауреат институтских конкурсов: «жилой дом», «промздание», «поселок», «выставочный павильон»
    • • Участник Первого Международного фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ -2010» 
    Адрес
    Moscow
    Moscow
    Россия
    +7-9253222112

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