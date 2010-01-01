Топ 5: Лучшие проекты недели

Позади еще одна неделя, а значит пришла пора подводить итоги. В тройку лидеров на этой неделе вошли проекты оформления интерьера квартиры в стиле ар-деко, роскошное шале в Сибири и рассказ про гостиные комнаты в теплых тонах.

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