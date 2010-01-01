Витражная мастерская "Obsidian" занимается изготовлением художественных изделий из стекла.
- Услуги
- Изготовление витражей
Тиффани
- изготовление витражей
Фьюзинг
- пескоструйная обработка стекла
- панно из художественного стекла
- витражи для дверей
- мозаичные панно из цветного стекла.
- Изготовление витражей
- Регионы обслуживания
- Московская Область, г. Железнодорожный.
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- вся Россия и страны Европейского союза
- Адрес
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ул. Советская 40
143981 Московская Область, Г. Железнодорожный.
Россия
+7-9645216739 vitragi-obsidian.ru