Компания «Прокомфорт»оказывает услуги в сфере ремонта и внутренней отделки квартир, офисов и коттеджей «под ключ». Более чем 20 летний опыт работы наших сотрудников позволяет нам осуществлять работы с должным качеством и соблюдением сроков.
- Услуги
- Предоставляемые услуги Мы выполняем все виды ремонтных и отделочных работ: косметический и капитальный ремонт
- ремонт под ключ
- ремонт сан. узлов
- электромонтажные и сантехнические работы
- монтаж натяжных потолков
- пластиковых окон и сплит систем
- подготовка дизайн проекта. Доверьте ремонт своей квартиры профессионалам!
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
-
Кутузовское шоссе д.2302, оф.58
124365 Москва
Россия
+7-4993221129 procomforts.ru