Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Прокомфорт
Переделка и ремонт Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ремонт двухкомнатной квартиры студии в новостройке ЖК "Зелёный бор", Прокомфорт Прокомфорт Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Ремонт двухкомнатной квартиры студии в новостройке ЖК "Зелёный бор", Прокомфорт Прокомфорт Кухня в скандинавском стиле
    Ремонт двухкомнатной квартиры студии в новостройке ЖК "Зелёный бор", Прокомфорт Прокомфорт Столовая комната в скандинавском стиле
    +6
    Ремонт двухкомнатной квартиры студии в новостройке ЖК "Зелёный бор"

    Компания «Прокомфорт»оказывает услуги в сфере ремонта и внутренней отделки квартир, офисов и коттеджей «под ключ». Более чем 20 летний опыт работы наших сотрудников позволяет нам осуществлять работы с должным качеством и соблюдением сроков.

    Услуги
    • Предоставляемые услуги Мы выполняем все виды ремонтных и отделочных работ: косметический и капитальный ремонт
    • ремонт под ключ
    • ремонт сан. узлов
    • электромонтажные и сантехнические работы
    • монтаж натяжных потолков
    • пластиковых окон и сплит систем
    • подготовка дизайн проекта. Доверьте ремонт своей квартиры профессионалам!
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Кутузовское шоссе д.2302, оф.58
    124365 Москва
    Россия
    +7-4993221129 procomforts.ru
      Add SEO element