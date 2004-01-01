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Зеленый Проспект
Строители Барнаул
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    • Компания "Зеленый проспект" начала свою деятельность в 2004 году, как проектная организация. Уже в 2005 году мы запустили собственное производство по изготовлению оцилиндрованного бревна. За годы существования компании мы расширили спектр услуг по проектированию, производству и строительству деревянных домов. Сейчас у Вас есть возможность заказать в нашей компании дом или баню из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, а также дом из уникальной сухостойной карельской сосны KELO! В настоящее время наша компания предлагает весь комплекс услуг в сфере строительства деревянных домов, начиная от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию.

    Услуги
    Проектирование, Производство и Строительство
    Регионы обслуживания
    Барнаул
    Адрес
    656067 Барнаул
    Россия
    +7-3852253946 avegreen.ru
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