Компания "Зеленый проспект" начала свою деятельность в 2004 году, как проектная организация. Уже в 2005 году мы запустили собственное производство по изготовлению оцилиндрованного бревна. За годы существования компании мы расширили спектр услуг по проектированию, производству и строительству деревянных домов. Сейчас у Вас есть возможность заказать в нашей компании дом или баню из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, а также дом из уникальной сухостойной карельской сосны KELO! В настоящее время наша компания предлагает весь комплекс услуг в сфере строительства деревянных домов, начиная от разработки проекта до ввода объекта в эксплуатацию.