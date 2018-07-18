Point-design - коллектив с большими идеями по проектированию внутренней и внешней среды.

Работая на рынке уже более 7 лет, с интерьерами класса de luxe на Рублевском шоссе и Новой Риге, нам удалось реализовать значительное количество дизайн-проектов, стать надежным партнером для наших коллег, и раз за разом оправдывать высокие ожидания наших клиентов.

Мы рады нести красоту и комфорт в каждый новый проект, воплощая его с должным уровнем профессионализма. Наша эстетика переросла в определенный стиль, выделяющийся на фоне конкурентов и придающий нам своеобразный шарм