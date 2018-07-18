Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
point-design.ru
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом, point-design.ru point-design.ru Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Загородный дом, point-design.ru point-design.ru Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Загородный дом, point-design.ru point-design.ru Столовая комната в классическом стиле
    +15
    Загородный дом
    Загородный дом 450 кв м , point-design.ru point-design.ru
    Загородный дом 450 кв м , point-design.ru point-design.ru
    Загородный дом 450 кв м , point-design.ru point-design.ru
    +14
    Загородный дом 450 кв м
    ​загородный дом, 500 кв. м., point-design.ru point-design.ru
    ​загородный дом, 500 кв. м., point-design.ru point-design.ru
    ​загородный дом, 500 кв. м., point-design.ru point-design.ru
    +25
    ​загородный дом, 500 кв. м.
    загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Спальня в стиле модерн
    загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Спальня в стиле модерн
    загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Ванная комната в стиле модерн
    +6
    загородный дом 450 кв м

    Point-design - коллектив с большими идеями по проектированию внутренней и внешней среды.

    Работая на рынке уже более 7 лет, с интерьерами класса de luxe на Рублевском шоссе и Новой Риге, нам удалось реализовать значительное количество дизайн-проектов, стать надежным партнером для наших коллег, и раз за разом оправдывать высокие ожидания наших клиентов.

    Мы рады нести красоту и комфорт в каждый новый проект, воплощая его с должным уровнем профессионализма. Наша эстетика переросла в определенный стиль, выделяющийся на фоне конкурентов и придающий нам своеобразный шарм

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • реализация под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    • Interia Awards 
    • регулярно печатаемся в журналах Salon Interior, Интерьер+Дизайн, Красивые дома и другие
    Адрес
    123317 Москва
    Россия
    +7-9096787867 www.point-design.ru
      Add SEO element