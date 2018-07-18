Point-design - коллектив с большими идеями по проектированию внутренней и внешней среды.
Работая на рынке уже более 7 лет, с интерьерами класса de luxe на Рублевском шоссе и Новой Риге, нам удалось реализовать значительное количество дизайн-проектов, стать надежным партнером для наших коллег, и раз за разом оправдывать высокие ожидания наших клиентов.
Мы рады нести красоту и комфорт в каждый новый проект, воплощая его с должным уровнем профессионализма. Наша эстетика переросла в определенный стиль, выделяющийся на фоне конкурентов и придающий нам своеобразный шарм
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- реализация
под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- Interia Awards
- регулярно печатаемся в журналах Salon Interior, Интерьер+Дизайн, Красивые дома и другие
- Адрес
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123317 Москва
Россия
+7-9096787867 www.point-design.ru