Студия Павел Белый и дизайнеры.

Команда высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Ведущие специалисты студии являются членами союза дизайнеров России, победителями многих конкурсов в сфере дизайна и архитектуры. Работы нашей студии были опубликованы в интерьерных журналах, демонстрировались в рамках телевизионного проекта Квартирный вопрос. Мы работаем во всех сегментах рынка услуг по проектированию интерьеров: эконом, бизнес и премиум, с дизайном высокого уровня и качества.