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Павел Белый и дизайнеры
Дизайнеры Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ARMINE AREA, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
    ARMINE AREA, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
    ARMINE AREA, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в классическом стиле
    +11
    ARMINE AREA
    ORIGAMI LUXURY, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    ORIGAMI LUXURY, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Спальня в классическом стиле
    ORIGAMI LUXURY, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Детская комнатa в классическом стиле
    +9
    ORIGAMI LUXURY
    100% LOFT, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в стиле лофт
    100% LOFT, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в стиле лофт
    100% LOFT, Павел Белый и дизайнеры Павел Белый и дизайнеры Гостиная в стиле лофт
    +1
    100% LOFT

    Студия Павел Белый и дизайнеры. 

    Команда высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Ведущие специалисты студии являются членами союза дизайнеров России, победителями многих конкурсов в сфере дизайна и архитектуры. Работы нашей студии были опубликованы в интерьерных журналах, демонстрировались в рамках телевизионного проекта Квартирный вопрос. Мы работаем во всех сегментах рынка услуг по проектированию интерьеров: эконом, бизнес и  премиум,   с дизайном высокого уровня и качества.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Промышленный дизайн. Дизайн мебели
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    Финалист конкурса PinWin
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая дом 10 стр 2
    105120 Москва
    Россия
    +7-9031565243 www.pavelbeliy.com
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