Студия Павел Белый и дизайнеры.
Команда высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Ведущие специалисты студии являются членами союза дизайнеров России, победителями многих конкурсов в сфере дизайна и архитектуры. Работы нашей студии были опубликованы в интерьерных журналах, демонстрировались в рамках телевизионного проекта Квартирный вопрос. Мы работаем во всех сегментах рынка услуг по проектированию интерьеров: эконом, бизнес и премиум, с дизайном высокого уровня и качества.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Промышленный дизайн. Дизайн мебели
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- Финалист конкурса PinWin
- Адрес
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Нижняя Сыромятническая дом 10 стр 2
105120 Москва
Россия
+7-9031565243 www.pavelbeliy.com