Топ 5 – Лучшие проекты недели

Как часто бывает такое, что проходя мимо городских многоэтажек, вы сами того не замечая, с любопытством заглядываете в окна квартир на первых этажах, чтобы узнать, как в них организован интерьер.

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