Дизайн-студия New wave interior - это профессиональный взгляд на интерьер, помноженный на опыт и умение слышать заказчика. Интерьеры, создаваемые в нашей студии - это всегда высокое качество проектирования и уникальный дизайн. Мы умеем работать с любым бюджетом и практически в любом стиле. В каждом случае вы получите индивидуальное решение, основанное на ваших пожеланиях.
- Услуги
- дизайн интерьера домов
- квартир
- пентхаусов
- коттеджей.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
-
Беговая 20 к2
125284 Москва
Россия
+7-9160893958 nw-interior.ru