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дизайн-студия Nw-interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн коттеджа в Пестово., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн коттеджа в Пестово., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн коттеджа в Пестово., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    +5
    Дизайн коттеджа в Пестово.
    Дизайн открытой террасы на крыше здания., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн открытой террасы на крыше здания., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн открытой террасы на крыше здания., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    +1
    Дизайн открытой террасы на крыше здания.
    Дизайн квартиры в ЖК Доминион, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн квартиры в ЖК Доминион, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн квартиры в ЖК Доминион, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    +6
    Дизайн квартиры в ЖК Доминион
    Квартира в стиле неоклассики., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Квартира в стиле неоклассики., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Квартира в стиле неоклассики., дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    +5
    Квартира в стиле неоклассики.
    Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров, дизайн-студия Nw-interior дизайн-студия Nw-interior
    +9
    Дизайн квартиры в ЖК Лосиный остров

    Дизайн-студия New wave interior - это профессиональный взгляд на интерьер, помноженный на опыт и умение слышать заказчика. Интерьеры, создаваемые в нашей студии - это всегда высокое качество проектирования и уникальный дизайн. Мы умеем работать с любым бюджетом и практически в любом стиле. В каждом случае вы получите индивидуальное решение, основанное на ваших пожеланиях.

    Услуги
    • дизайн интерьера домов
    • квартир
    • пентхаусов
    • коттеджей.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Беговая 20 к2
    125284 Москва
    Россия
    +7-9160893958 nw-interior.ru
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