Над нашим проектом работала дизайнеры студии Алеся и Виктория. Нам очень понравился результат работ и высокий профессионализм дизайнеров. Чувствовался большой опыт и скрупулёзный подход. Дольше всего длился первый этап работ, мы хотели выжать максимум из наших 107 квадратных метров (ЖК Олимпик Парк) , поэтому рассматривали все возможные варианты. До того как обратились в студию, мы с супругой уже для себя продумывали будущее пространство, но уже на замерах дизайнеры подсказали нам несколько замечательных идей. Отдельное спасибо за крутое решение по зоне коридора-прихожей и второй детской комнаты, без вас мы бы никогда такого не придумали! Разработка дизайна в 3д визуализации прошлой для нас на одном дыхании. Если честно, думали, что это будет самая трудная часть проекта, так как мы с супругой не всегда сходимся во взглядах. Я не знаю, какую магию использовала Алеся, но спасибо ей большое, нам все очень понравилось практически с первого взгляда, просто чудеса какие-то. Если хотите быть услышанными, получить классный проект, рекомендую обращаться в эту студию.
Очень разочарованы работой с этой компанией. Делали с ними дизайн. Планировали делать и ремонт.
Бюджет у нас должен быть небольшой, его оговаривали на самой первой встрече. Расписали и уверили, что хватит на всё, вплоть до подушек и часов на стену. Мы о бюджете напоминали на каждом этапе. Но...
1. Архитектура. С нами работала Татьяна. Мы только начали ремонт, но по мелочи косяки начали уже вылазить.
2. Дизайн. Евгений. Впервые увидев картинки, мы переспросили, влезем ли мы в бюджет. В очередной раз нас уверили, что да. Так было на каждой встрече. Правда, потом, как оказалось, в дизайне плитка по 55евро за метр в туалете и ванной, а в коридоре и балконе дороже, смесители, полотенцесушитель, фурнитура - всё чёрное, что тоже дороже. Ну и так далее. Картинка красивая, а на бюджет можно наплевать. Многое берётся из Pinterest. Поэтому не всё есть в продаже.
3. Дальше началось самое интересное. За следующий этап - подбор материалов - вносится авансовый платёж 250$. И это была наша ошибка. Но работали мы с полным доверием и дружелюбием.
После согласования дизайна проект передали сметчикам, чтобы рассчитать ремонт и материалы. Встреча с инженером и куратором по подбору материалов была во вторник пару недель назад. Нам выкатили смету на ремонт. На первой встрече нас уверял, что тк бригады свои, то цена будет ниже, что вложимся в 120-150$ за метр в плане работ. Ничего сложного в нашем проекте нет. В смете вышло в 2 раза дороже. И тут мы понимаем, что не влазим в бюджет сильно. Это только работы. Да, я понимаю, что цена материалов подросла, но это работы. Материалы нам считали отдельно. Жена весь вечер проплакала. Начали искать сами, мониторить цены по рынку. Оказалось, что некоторые позиции нам взвинтили в 2-4 раза дороже, чем средняя по рынку. Это только черновые работы! Материалы считались отдельно.
Подбор материалов. Алеся. Встреча была в ту же пятницу. Пришлось брать выходной на работе, тк она может только в будни в первой половине дня. Поехали по тем салонам и магазинам, что она нам подобрала. Ну как алонам и магазинам. По одному салону или магазину. Всё было безальтернативно. Всё это время она была на телефоне, решая чьи-то другие вопросы. Светильник, плитка, двери, сантехника, фотообои, обои, ламинат. Всё, что мы видели в тех магазинах, по ценам было выше ожидаемого. Когда мы начали сами этими вопросами заниматься, мы не нашли ничего дороже. Без потери качества и почти не отклоняясь от дизайна. Даже та самая уникальная плитка нам вышла на 200$ дешевле, чем в том якобы единственном магазине, где её можно найти. Алеся обещала скинуть все просчёты и коммерческие предложения в начале недели. Но прислала только в конце. Странная корявая табличка, которую делать 20 минут. Ну и все коммерческие, по которым мы ездили. Без альтернатив. Причём некоторые позиции были без спецификации, а просто фото. Светильники, например. Видимо, чтобы было сложнее искать. Но никто в гугле поиск по картинке не отменял. Ламинат нам предложили тот, что есть только в одном магазине в Минске ( тот, куда нас отвели), правда, как оказалось при общении со специалистами, он нам не подойдёт по своим характеристикам. Мебель тоже насчитали по космическим ценам, каких нет нигде, куда бы не обратились.
Конечно, мы понимали, что за бюджет вылезе на 10-20%. Но в итоге вышло чуть более, чем в 2 раза.
Конечно, ремонт мы делаем с другими людьми. Ну и всё остальное сами нашли. Зря только заплатили 250$. Последний акт за подбор материалов не подписал, тк работа не была выполнена должным образом. Собираюсь эти 250$ вернуть, по поводу чего уже работаю с юристами.
Ответ на ответ.
Нет никаких сомнений в компетенции тех строителей, что сейчас работают у нас сейчас.
Абсолютно ничего китайского не купили из сантехники и плитки.
Про керама марацци не звучало ни слова от Алеси. Только Сагарди и альтагамма. Что интересно плитку, которая якобы только в сагарди, в другом салоне дешевле. А то, что в альтагамма на скидках, нашли дешевле, чем у них. Логично предполагал, что в этом и заключается работа во время сопровождения - найти так, чтобы подходило и пытаться найти, где дешевле.
Обратился именно в студию Дизайн-Сервис, потому что влюбился в ваше портфолио. И не прогадал, дизайнеры настолько меня прочувствовали, что результат получился просто великолепный, попали в точку на все 100%. Когда приступили к реализации, то никаких серьезный проблем не возникало, работа была выполнена в срок.
До сих пор не могу налюбоваться на свою прекрасную квартиру, спасибо огромное.