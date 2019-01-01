Основная специализация нашей студии – проектирование и реализация «под ключ» современных интерьеров.

Современный интерьер относительно простой в исполнении, комфортный и легко изменяемый. В современном интерьере мы делаем акцент на обстановке: мебели, освещении, технике и элементах декора. Мы оптимизируем расходы на ремонт, используя современные технологии строительства и автоматизацию работ. При этом сокращаются сроки проведения ремонта и экономия на работах и материалах может достигать 30%.

Наш выработанный подход к созданию интерьера позволяет нам создавать функциональные, технологичные и при этом легкие решения, которые не устареют с течением времени и соответствуют высоким европейским стандартам качества.

Мы возьмем на себя реализацию и подбор всего необходимого для вашего интерьера.

Особенностью нашей деятельности является комплексный подход в разработке концепций современных жилых помещений. На различных этапах работы в создании проектов участвуют профессиональные дизайнеры, архитекторы, инженеры по качеству, мастера по созданию 3D-визуализаций и некоторые другие сотрудники. Отдельная команда специалистов вовлекается в процесс и на стадии реализации разработанных планов. При этом все работы выполняются «под ключ».