Студия мебели Миксон работает уже более 10 лет и предоставляет широкие возможности для создания стильных европейских интерьеров по экономичным ценам. Мы следим за тенденциями в дизайне интерьера и создаем красивую мебель без лишних усложнений. Это позволяет значительно сократить стоимость проектов, оставляя при этом возможность создать мебель по вашим размерам с точностью до сантиметра и выбрать нужный оттенок из сотен цветов нашей палитры. Мы специализируемся на кухонной мебели, но также изготавливаем шкафы, прихожие, гардеробные и любую другую корпусную мебель. В нашем распоряжении десятки фасадов российского и итальянского производства из массива и МДФ в пластике, эмали, шпоне и плёнке.