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МИКСОН
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

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    • Кухня с плиткой пэчворк с фасадами "Ларс" из ясеня, МИКСОН МИКСОН Кухня в средиземноморском стиле
    Кухня с плиткой пэчворк с фасадами "Ларс" из ясеня, МИКСОН МИКСОН КухняКухонная мебель
    Кухня с плиткой пэчворк с фасадами "Ларс" из ясеня, МИКСОН МИКСОН КухняКухонная мебель
    Кухня с плиткой пэчворк с фасадами "Ларс" из ясеня
    Кухня с фасадами Карла, МИКСОН МИКСОН КухняШкафы и полки
    Кухня с фасадами Карла, МИКСОН МИКСОН КухняКухонная мебель
    Кухня с фасадами Карла, МИКСОН МИКСОН КухняКухонная мебель
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    Кухня с фасадами Карла

    Студия мебели Миксон работает уже более 10 лет и предоставляет широкие возможности для создания стильных европейских интерьеров по экономичным ценам. Мы следим за тенденциями в дизайне интерьера и создаем красивую мебель без лишних усложнений. Это позволяет значительно сократить стоимость проектов, оставляя при этом возможность создать мебель по вашим размерам с точностью до сантиметра и выбрать нужный оттенок из сотен цветов нашей палитры. Мы специализируемся на кухонной мебели, но также изготавливаем шкафы, прихожие, гардеробные и любую другую корпусную мебель. В нашем распоряжении десятки фасадов российского и итальянского производства из массива и МДФ в пластике, эмали, шпоне и плёнке.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125362 Москва
    Россия
    +7-4952801642
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