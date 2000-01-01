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Архитектурное Бюро Александры Федоровой
Архитекторы Москва
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    • Основной принцип работы нашего архитектурного бюро заключается в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ», то есть современных и уместных в любом времени, через 10,20,30 лет ... неустаревающих, а значит вечно ценных. В отличие от большинства дизайнерских студий, во всех наших работах мы применяем архитектурный подход, будь то здание , интерьер или предмет в интерьере. Мы создаем среду обитания человека в виде объемно-пространственной композиции, в которую по мере необходимости можно добавлять аксессуары, при этом суть пространства не изменится. Мы всегда используем индивидуальный подход к каждому. И в итоге получается именно то , что хочется и заказчику и нам. Если вам близка наша философия и эстетика - будем рады с вами поработать.

      Александра Федорова Родилась в Москве.С 2000 по 2004 г. работала в составе мастерской UB design в должности ведущего архитектора. В 2001-2004 гг. – архитектор ГУП МИиП “Моспроект 4″.Начиная с 2004 г. руководит архитектурным бюро. Бюро занимается проектированием жилых и общественных зданий,работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, имеет большой опыт в проектировании вилл на море. Награды: - квартира в “Алых парусах” (2004 г.) - 1-е место в номинации “Жилой интерьер”на международном фестивале архитектуры и дизайна “Под крышей дома”, -лауреат Архитектурной Премии 2003; - квартира на Можайском шоссе (2005 г.) -номинант Архитектурной Премии 2005; - жилой комплекс на Ходынском поле в Москве; - разработка архитектурно-планировочного и ландшафтного решения района Лефортово; - застройка территории ГМИИ им. А. С. Пушкина; - разработка интерьеров особой зоны Кремлевского Дворца съездов. Участница конкурса на разработку проекта здания университета в Харбине,смотра-конкурса Expo 2010 (Москва),конкурса Мосгордумы и правительства Москвы на проект застройки района Москва-сити.-интерьеры - 

    -1е место за объект радиостанции Next и Попса в Новинском пассаже (2006г) - победитель Архитектурной премии в номинации “Лучший общественный интерьер” - 

    1е место, победитель международной премии present of future в номинации –лучший реализованный проект интерьера в современной стилистике. -призер международного фестиваля архитектуры и дизайна “Под крышей дома”

    . 1- е место на конкурсе архитектурных проектов "Красивые дома" 2011 в Крокус Сити, за проект виллы в Сочи 

    2- место на конкурсе "Под крышей дома" в Доме на Брестской, за проект загородной резиденции в республике Марий Эл.2012г 

    1-е место в конкурсе Pinwin в номинации "Лучший интерьер кухни" 2012г

    Специальный приз от журнала Интерьер + Дизайн за архитектуру в интерьере.2012г 

    2е место на конкурсе "Красивые дома " в номинации лучший проект за проект клубного поселка на Минском ш. 2012г

    1е место в Конкурсе Pinwin  в номинации лучшие ванные комнаты 2013г

    3е место на конкурсе "Под крыше дома" за проект клубного поселка в подмосковье.2013г 1е место на конкурсе "Красивые дома" в номинации Лучший проект дома в Таганроге 2013г 

    1е место на конкурсе INTERIA AWARDS 2014 в номинации лучший современный интерьер загородного дома площадью до 300м

    1е место на конкурсе PINWIN 2014 в категории "Лучший современный интерьер" 

    Гран при на конкурсе PiINWIN 2014 в категории "Лучший интерьер загородного дома" 

      Работы бюро публиковались в журналах:SALON interior, Domus, Monitor, проект россия, interior digest, Интерьер + Дизайн,Wallpaper, Современный Дом, Архитектурный вестник,Красивые квартиры. Наш обширный список клиентов включает в себя такие компании, как Опин (открытые инвестиции), Подиум, Евросеть, Газпром – Медиа, KR properties,Taurus Development и многие другие.

    Услуги
    архитектура, дизайн интерьеров и строительство
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • Великобритания & Европа
    • сша
    Награды компании
    • -1е место за объект радиостанции Next и Попса в Новинском пассаже (2006г) – победитель Архитектурной премии в номинации “Лучший общественный интерьер” - 
    • 1е место, победитель международной премии present of future в номинации –лучший реализованный проект интерьера в современной стилистике. -призер международного фестиваля архитектуры и дизайна “Под крышей дома”
    • . 1- е место на конкурсе архитектурных проектов Красивые дома 2011 в Крокус Сити, за проект виллы в Сочи 
    • 2- место на конкурсе Под крышей дома в Доме на Брестской, за проект загородной резиденции в республике Марий Эл.2012г 
    • 1-е место в конкурсе Pinwin в номинации Лучший интерьер кухни 2012г
    • Специальный приз от журнала Интерьер + Дизайн за архитектуру в интерьере.2012г 
    • 2е место на конкурсе Красивые дома в номинации лучший проект за проект клубного поселка на Минском ш. 2012г
    • 1е место в Конкурсе Pinwin  в номинации лучшие ванные комнаты 2013г
    • 3е место на конкурсе Под крыше дома за проект клубного поселка в подмосковье.2013г 1е место на конкурсе Красивые дома в номинации Лучший проект дома в Таганроге 2013г 
    • 1е место на конкурсе INTERIA AWARDS 2014 в номинации лучший современный интерьер загородного дома площадью до 300м
    • 1е место на конкурсе PINWIN 2014 в категории Лучший современный интерьер 
    • Гран при на конкурсе PiINWIN 2014 в категории Лучший интерьер загородного дома 
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    Адрес
    Большой Саввинский переулок д 12 стр 1
    119526 Москва
    Россия
    +7-9037901141 www.fedorova.ru

    Отзыв

    Nadia Burnyasheva
    Спасибо команде за хорошую работу!
    почти 2 года назад
    Marat Sadykov
    Одна из топовых архитектурных организации. Работают настоящие профессионалы.
    около 1 года назад
    Анна Бакотина
    Хочу поблагодарить Александру а также сотрудников бюро за наш дом.
    почти 2 года назад
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