Архитектурная компания
"ARCH.625" специализируется на индивидуальных проектах, в сфере архитектуры и дизайна интерьеров жилого и общественного назначения уже более 15 лет, регулярно участвует в реализации социальных государственных программ PФ. "ARCH.625" ярко представляет Российскую архитектуру на международной арене, Цифра в названии компании - пропорция золотого сечения, соотношение сторон прямоугольника 5 / 8 , 625 A Re vel ati on : 4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 = 625 5 : 8 = 0 .625 [ golden section ] буквы - сокращенние слова ARCHITECTURE
"ARCH.625" выполняет весь комплекс проектных работ: от первых консультаций , составления технического задания и разработки архитектурной концепции до рабочей документации, согласования и авторского надзора за производством строительных работ. Мы опираемся на государственные стандарты технические регламенты и нормы РФ.
Наши работы являются победителями и лауреатами многих российских и международных смотров конкурсов и выставок, отмечены знаком Высокий дизайн, союза дизайнеров РФ , а так же периодически публикуются в различных специализированных изданиях как в РФ ,так и за рубежом, в том числе в ведущих мирововых изданиях: Taschen, Sunday Publishing, Wallpaiper, Domus, AZ, Arch Daily .Houzz. AD. SALON. elledecor.it /월간 인테리어 편집부 팀장Monthly Interiors Korea ./ 香蕉设计网. ARCHIPENDIUM. archdez, и др.
О нас рассказывали телеканалы Россия, NTV, Discovery , BBC lux house , 44 и многие другие. http://architizer.com/firms/arch625/
Hам доверяли , своё пространство, многие публичные люди и представители бизнес элиты из первой 10 списка FORBES РФ.
Основу коллектива составляют дипломированные архитекторы с большим стажем профессиональной деятельности. Все смежные разделы по договору субподряда выполняют специалисты "Моспроект 1" и специализированной инжиниринговой компании. Мы сотрудничаем и обмениваемся опытом с коллегами и партнерами по всему миру на самом высоком уровне. "ARCH.625" имеет длительные производственные отношения с рядом профессиональных строительных и производственных организаций.
За время существования "ARCH.625" , в том числе в составе ,европейского холдинга A&A-Alcopa Project, по нашим проектам были реализованы такие объекты, как: помещения Внешэкономбанка, здания и офисы компаний "Лукойл-Западная Сибирь", "Транс Нефть""Внешэкономбанк", МИД РФ, "Евразметалл", Межбизнесбанка, "Аэромар", Компания "Крудекс", "ROCKWOOL Russia", "Pernod-ricard-rouss", OOO "Ehrmann", КБ "Русский Банк Развития", "Торговая Компания Мегацентр Италия", “UVEX ”, “ADIDAS” , "Финансовый Издательский Дом", ”MR DEVELOPMENT” , “CMI DEVELOPMENT”, “Nayada” , “Вымпелком” , административный корпус завода KRKA в г.Истре, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Музей Генерал -Лейтенанта Афанасьева В.В., авторский надзор за реконструкцией большого зала Государственного Кремлёвского Дворца, Клиника С.E.F.T. , торговые центры , бутик SDP interior ,сеть австралиийских коыеен MAZZ BAZ ,спортивные комплексы, магазины, гостиницы, спа салоны ,элитные квартиры и коттеджи, коттеджные посёлки.
Цена | качество - основа популярности компании многие годы. Уникальные методы проектирования , индивидуальный подход к инвесторам ,знание конъюнктуры рынка, позволяют нашей компании вести разумную ценовую политику по всем разделам проектa,, создавая пространство бизнес и премиум класса под известным брендом ARCH.625.
Состав проекта , предмет договора и коммерческое предложение может быть представлено Вам по запросу
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Architectural company "ARCH.625" specializes on individual projects, in sphere of architecture and design of interiors of buildings of public and inhabited appointment. "ARCH.625" carries out all complex of design works: from the first consultations and working out of the architectural concept before performance of the working documentation and architectural supervision of manufacture of civil work.
Our works are winners and winners of many Russian and international reviews and competitions and as are periodically published in various specialized editions.
- Услуги
- Архитектурная компания ARCH.625 / LUX INTERIOR & ARCHITECTURE
- Регионы обслуживания
- MOCSOW RUSSIA the Kremlin
- Награды компании
- 2017 – I PRIZE Архитектурная Премия INTERNI DESIGN AWARDS . [ UAR / Союз Архитектиров Росси . ADR/ Союз Дизайнеров России ]
W G +BetoneЛучший Частный интерьер Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 – I PRIZE Архитектурная Премия INTERIA AWARDS . [ UAR / Союз Архитектиров Росси . ADR/ Союз Дизайнеров России ]
bossЛучший Современный интерьер Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 -
Золотое сечениеЛучший Современный интерьер Центральный Дом Архитектора [ UAR / Союз Архитектиров Росси ] Apartment W_G+BETON/ Category: Interior Architecture Location: Russia Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 – ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide. Building of the Year 2017 T.9 House/ Category: Houses Location: Russia Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 – ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide .Building of the Year 2017 Apartment W_G+BETON/ Category: Interior Architecture Location: Russia Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 – GOLDEN DIPLOMA
ARNEVALE 2017the category
Private architecture. Buildings. Best individual dwelling. Prize Kreml, korp. 6 Arch.625. Sergey NASEDKIN
- 2017 – Архитектурная Премия Best of Houzz DESIGN 2017 лучшая компания по мнению 40 000 000 Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2017 – Архитектурная Премия Best of Houzz SERVICE 2017 лучшая компания по мнению 40 000 000 ARCH.625 [ RUSSIA ]
- 2016 – GRANTPRIX Лучший Интерьер Года Архитектурная Премия INTERIA AWARDS . [ UAR / Союз Архитектиров Росси . ADR/ Союз Дизайнеров России ]
W G BETONESergey NASEDKIN ARCH.625
- 2016 – I PRIZE Архитектурная Премия INTERIA AWARDS . [ UAR / Союз Архитектиров Росси . ADR/ Союз Дизайнеров России ]
W G BETONEЛучший Современный интерьер Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2015
АРХНОВАЦИЯ 2015номинации «Частная архитектура. Постройки. Лучший индивидуальный жилой дом». – II PRIZE Кремль, корп. 6 ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2015 – Архитектурная Премия ГРАНТ-ПРИ XVI Международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера. [ UAR / Союз Архитектиров Росси ]
T.9 houseSergey NASEDKIN ARCH.625
- 2015
АРХНОВАЦИЯ 2015АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.. ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ,
- ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ Школа искусств и АСК+музей+выставочные залы в г. Томск.
- - III PRIZE Кремль, корп. 6 ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2015 – Архитектурная Премия Best of Houzz DESIGN 2015 лучшая компания по мнению 40 000 000 Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2015 – Архитектурная Премия Best of Houzz SERVICE 2015 лучшая компания по мнению 40 000 000 Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2014 – Архитектурная Премия PINVIN ARTPLAY ЛУЧШИЙ ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР диплом финалист – I MЕСTO Sergey NASEDKIN
- 2014 – Архитектурная Премия Green Awards V / Фестиваль
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2014LUX PAVILION [ UAR / Союз Архитектиров Росси ] диплом I степени Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2014 – Архитектурная Премия Beautiful houses Красивые дома CROCUS
T.9 house[ UAR / Союз Архитектиров Росси ] I MЕСTO Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2014 – Архитектурная Премия Beautiful houses Красивые дома CROCUS
VILLA T7[ UAR / Союз Архитектиров Росси ] диплом II степени Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2014 – Бронзовый диплом смотр-конкурс
Интерьер возможностей 2013-2014(TATLIN)раздел
РЕАЛИЗАЦИЯ, номинация
ЖИЛОЙ интерьерT_7 SergeyNASEDKIN (ARCH.625)
- 2013 – Евразийская Премия 2012-2013 “Eurasian Prize” ГРАНТ-ПРИ
АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙARCHITECTURE OF APPARTMENT BUILDINGS. Sergey NASEDKIN
- 2013 – Архитектурная Премия «Зеленый проект 2013», I премия
Лучший проект с применением пенополистирола для создания быстровозводимой конструкции(Союз Архитектиров Росси)
загородный домARCH.625 Sergey NASEDKIN
- 2013 – «Золотая капитель 2013». Серебрянный диплом профессионального жюри рейтинга . Номинация Инновационное экспериментальное проектирование малоэтажных жилых домов. Sergey NASEDKIN ARCH.625
- 2013 – INTERIUM-2013 “international award” I MЕСTO KIEV EXPO PLAZA «ИНТЕРЬЕР жилого дома» DESIGN OF LIVING INTERIOR. Sergey NASEDKIN
- 2013 – Красивые Квартиры Crocus 2012-2013 III MЕСTO
Кино-Кухня НТВ(Союз Архитектиров Россси) (Союз Дизайнеров Россси) ARCH.625 Sergey NASEDKIN, Evgeniy Nazarov
- 2013
АРХновация– II открытый архитектурный конкурс Приволжского федерального округа./ Частная архитектура: постройки / Лучший индивидуальный жилой дом III MЕСTO Кремль, корп. 6 ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2013 – Евразийская Премия 2012-2013 “Eurasian Prize” II MЕСTO «Дизайн жилого интерьера»DESIGN OF LIVING INTERIOR Профессионалы. Sergey NASEDKIN
- 2013
АРХновация– II открытый архитектурный конкурс Приволжского федерального округа./ Частная архитектура: постройки / Лучший интерьер частного пространства III MЕСTO Кремль, корп. 6 ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2013
АРХновация– II открытый архитектурный конкурс Приволжского федерального округа./ Частная архитектура: постройки / Лучший дом из дерева III MЕСTO Кремль, корп. 6 ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2013
АрхМосква– I открытый архитектурный конкурс Интерьеры с Mr. D./ Частная архитектура: постройки / II MЕСTO ARCH.625. Sergey NASEDKIN
- 2012 – Архитектурная Премия Современный дом ВДНХ
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ(Союз Архитектиров Росси)
загородный домСпецприз Sergey NASEDKIN
- 2012 – Архитектурная Премия Красивые дома CROCUS
АРХОбъект(Союз Архитектиров Росси) диплом III степени Sergey NASEDKIN
- 2012 – Архитектурная Премия PINVIN ARTPLAY ЛУЧШИЙ ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР диплом финалист – Sergey NASEDKIN
- 2012 – X Архитектурная Премия Красная площадь д 3 Демонстрационный зал ГУМ ( SALON )
загородный домдиплом номинанта – Sergey NASEDKIN
- 2011 – Выставка
под крышей дома2 Брестская д 6, ген план Москвы. (Союз Архитектиров Россси) лауреат в номинации
загородный домНаш дом – Sergey NASEDKIN
- 2010 – Archiceramica Mosbuild (Союз Архитектиров Россси) – II премия в номинации loft
Line_5Sergey NASEDKIN
- 2010 – АрхиКонкурс Манеж, фестиваль Зодчество (Союз Архитектиров Россси) – спецприз в номинации
Офисные интерьеры: архисредабизнес пространство MALEVICH_3D " Sergey NASEDKIN
- 2009 – АрхиКонкурс, Манеж, фестиваль Зодчество (Союз Архитектиров Россси) – Диплом – II премия в номинации
Офисные интерьеры: архисредабизнес пространство L_7 ". Sergey NASEDKIN
- 2009 – Выставка
под крышей дома2 Брестская д 6, ген план Москвы. (Союз Архитектиров Россси) II премия в номинации
проект-идея загородного домаХ_7 house – Sergey NASEDKIN
- 2008 – 10 Архитектурное биенале ЦДХ новая Третьяковская Галлерея (Союз Дизайнеров Россси) Знак Высокого Дизайна
- X.7 house Sergey NASEDKIN
- 2008 – АрхиКонкурс, Манеж, фестиваль Зодчество (Союз Архитектиров Россси) – Диплом – II премия в номинации
Офисные интерьеры: архирешениеофис архитектурнрй компании ARCH.625 " Sergey NASEDKIN
- 2008 – АрхиКонкурс, Манеж (Союз Архитектиров Россси) – Диплом – II премия в номинации "Офисные интерьеры: архисреда open spase gs_1 Sergey NASEDKIN
- 2008 – АрхиКонкурс (Союз Архитектиров Россси) – Диплом – II премия в номинации
Офисные интерьеры: лучшее архитектурно- дизайнерское решение. Sergey NASEDKIN \ Anna Uljanova
- 2008 – 10 Архитектурное биенале ЦДХ новая Третьяковская Галлерея (Союз Архитектиров Россси) Лауреат конкурса в номинации
проект-идея загородного дома_ ТОKYO house Sergey NASEDKIN
- 2006 – АрхиКонкурс, Манеж (Союз Архитектиров Россси) – Диплом – I премия и золотая статуэтка в номинации
Офисные интерьеры: лучшее архитектурно- дизайнерское решениеSergey NASEDKIN \ Anna Uljanova
- 2005 – DIA awords – Номинация К. финалист – Архитектор ". Sergey NASEDKIN
- 2005 – Диплом – Азбука загородного строительства (Союз Архитектиров Россси) – Спецприз жюри за разработку бионических форм S.018 (нелинейная архитектура RUFLEX) – ". Sergey NASEDKIN
- 2005 – Диплом –
Пять фасадов архитектуры(Союз Архитектиров Россси) ARTPLAY – I премия и хрустальная пирамида в разделе
Идея– Sergey NASEDKIN
- 2005 – Диплом –
Пять фасадов архитектуры(Союз Архитектиров Россси) ARTPLAY- II премия в разделе
Постройка– \ Anna Uljanova
- 2005 – Диплом –
Пять фасадов архитектуры(Союз Архитектиров Россси) ARTPLAY- II премия в разделе
ПостройкаSergey NASEDKIN
- 2004 – Диплом – Азбука загородного строительства 2 Брестсквая д.6 ( Центр современной архитетуры), ген план Москвы, -лауреат конкурса в номинации
проект-идея загородного дома– Каркас из сандвич панелей № S.006 – Sergey NASEDKIN \ Anna Uljanova
- 2003 – III премия Орельский Lodging. (Союз Архитектиров Россси) Центральный Дом Архитектора Sergey NASEDKIN \ Anna Uljanova
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- 2017 – I PRIZE Архитектурная Премия INTERNI DESIGN AWARDS . [ UAR / Союз Архитектиров Росси . ADR/ Союз Дизайнеров России ]
- Адрес
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123154 Mocsow Russia The Kremlin
Россия
+7-4993720625 www.arch-625.ru
ARCH.625