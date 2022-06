Архитектурная компания

"ARCH.625" специализируется на индивидуальных проектах, в сфере архитектуры и дизайна интерьеров жилого и общественного назначения уже более 15 лет, регулярно участвует в реализации социальных государственных программ PФ. "ARCH.625" ярко представляет Российскую архитектуру на международной арене, Цифра в названии компании - пропорция золотого сечения, соотношение сторон прямоугольника 5 / 8 , 625 A Re vel ati on : 4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 = 625 5 : 8 = 0 .625 [ golden section ] буквы - сокращенние слова ARCHITECTURE

"ARCH.625" выполняет весь комплекс проектных работ: от первых консультаций , составления технического задания и разработки архитектурной концепции до рабочей документации, согласования и авторского надзора за производством строительных работ. Мы опираемся на государственные стандарты технические регламенты и нормы РФ.

Наши работы являются победителями и лауреатами многих российских и международных смотров конкурсов и выставок, отмечены знаком Высокий дизайн, союза дизайнеров РФ , а так же периодически публикуются в различных специализированных изданиях как в РФ ,так и за рубежом, в том числе в ведущих мирововых изданиях: Taschen, Sunday Publishing, Wallpaiper, Domus, AZ, Arch Daily .Houzz. AD. SALON. elledecor.it /월간 인테리어 편집부 팀장Monthly Interiors Korea ./ 香蕉设计网. ARCHIPENDIUM. archdez, и др.

О нас рассказывали телеканалы Россия, NTV, Discovery , BBC lux house , 44 и многие другие. http://architizer.com/firms/arch625/

Hам доверяли , своё пространство, многие публичные люди и представители бизнес элиты из первой 10 списка FORBES РФ.

Основу коллектива составляют дипломированные архитекторы с большим стажем профессиональной деятельности. Все смежные разделы по договору субподряда выполняют специалисты "Моспроект 1" и специализированной инжиниринговой компании. Мы сотрудничаем и обмениваемся опытом с коллегами и партнерами по всему миру на самом высоком уровне. "ARCH.625" имеет длительные производственные отношения с рядом профессиональных строительных и производственных организаций.

За время существования "ARCH.625" , в том числе в составе ,европейского холдинга A&A-Alcopa Project, по нашим проектам были реализованы такие объекты, как: помещения Внешэкономбанка, здания и офисы компаний "Лукойл-Западная Сибирь", "Транс Нефть""Внешэкономбанк", МИД РФ, "Евразметалл", Межбизнесбанка, "Аэромар", Компания "Крудекс", "ROCKWOOL Russia", "Pernod-ricard-rouss", OOO "Ehrmann", КБ "Русский Банк Развития", "Торговая Компания Мегацентр Италия", “UVEX ”, “ADIDAS” , "Финансовый Издательский Дом", ”MR DEVELOPMENT” , “CMI DEVELOPMENT”, “Nayada” , “Вымпелком” , административный корпус завода KRKA в г.Истре, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd., Музей Генерал -Лейтенанта Афанасьева В.В., авторский надзор за реконструкцией большого зала Государственного Кремлёвского Дворца, Клиника С.E.F.T. , торговые центры , бутик SDP interior ,сеть австралиийских коыеен MAZZ BAZ ,спортивные комплексы, магазины, гостиницы, спа салоны ,элитные квартиры и коттеджи, коттеджные посёлки.

Цена | качество - основа популярности компании многие годы. Уникальные методы проектирования , индивидуальный подход к инвесторам ,знание конъюнктуры рынка, позволяют нашей компании вести разумную ценовую политику по всем разделам проектa,, создавая пространство бизнес и премиум класса под известным брендом ARCH.625.

Состав проекта , предмет договора и коммерческое предложение может быть представлено Вам по запросу

Architectural company "ARCH.625" specializes on individual projects, in sphere of architecture and design of interiors of buildings of public and inhabited appointment. "ARCH.625" carries out all complex of design works: from the first consultations and working out of the architectural concept before performance of the working documentation and architectural supervision of manufacture of civil work.

Our works are winners and winners of many Russian and international reviews and competitions and as are periodically published in various specialized editions.