Компания Инворк вышла на рынок строительных услуг в 2002 году и с тех пор специализируется на выполнении проектных, строительных, инженерных, отделочных работ и дизайне интерьеров.

Став нашим клиентом Вы получите полный комплекс услуг: гармоничный дизайн и качественный ремонт любого пространства: домашнего, офисного, торгового. Мы с интересом следим за новыми трендами в сфере дизайна, а также изучаем современные строительные материалы и способы их применения. Вместе с этим - профессионально применяем классические архитектурные приемы, проверенные временем. Четко прописанный договор, сроки работ и смета дают нашим клиентам гарантию спокойствия и возможность планировать как свое время, так и бюджет. Опыт и компетентность наших специалистов и новейшие технологии - все это служит гарантией качества и долговечности Вашего ремонта. У нас работает более 50 квалифицированных сотрудников, и каждый профессионал своего дела!

Наша задача - понять желания и предпочтения клиента, и создать отвечающее этим требованиям пространство.