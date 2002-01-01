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inwork
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайн-проект 5-и комнатной квартиры г. Геленджик 198 м2, inwork inwork Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект 5-и комнатной квартиры г. Геленджик 198 м2, inwork inwork Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект 5-и комнатной квартиры г. Геленджик 198 м2, inwork inwork Гостиная в стиле модерн
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    Дизайн-проект 5-и комнатной квартиры г. Геленджик 198 м2

    Компания Инворк вышла на рынок строительных услуг в 2002 году и с тех пор специализируется на выполнении проектных, строительных, инженерных, отделочных работ и дизайне интерьеров.

    Став нашим клиентом Вы получите полный комплекс услуг: гармоничный дизайн и качественный ремонт любого пространства: домашнего, офисного, торгового. Мы с интересом следим за новыми трендами в сфере дизайна, а также изучаем современные строительные материалы и способы их применения. Вместе с этим - профессионально применяем классические архитектурные приемы, проверенные временем. Четко прописанный договор, сроки работ и смета дают нашим клиентам гарантию спокойствия и возможность планировать как свое время, так и бюджет. Опыт и компетентность наших специалистов и новейшие технологии - все это служит гарантией качества и долговечности Вашего ремонта. У нас работает более 50 квалифицированных сотрудников, и каждый профессионал своего дела! 

    Наша задача - понять желания и предпочтения клиента, и создать отвечающее этим требованиям пространство.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    105523 Москва
    Россия
    +7-4952121749 xn--80ahegecg0agdkv4a.xn--p1ai
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