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PROTOTIPI architects
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • OFFICE IBA GROUP MINSK, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    OFFICE IBA GROUP MINSK, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    OFFICE IBA GROUP MINSK, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    +1
    OFFICE IBA GROUP MINSK
    Квартира в Минске, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    Квартира в Минске, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    Квартира в Минске, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    +3
    Квартира в Минске
    Офис туристического агенства, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    Офис туристического агенства, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    Офис туристического агенства, PROTOTIPI architects PROTOTIPI architects
    +2
    Офис туристического агенства

    PROTOTIPI architects - частное архитектурное бюро, динамично развивающееся на белорусском рынке и работающее по трем ведущим направлениям: архитектурное проектирование, дизайн и декорирование интерьеров, профильные консультации в области строительства и дизайна.

    Услуги
    Архитектура | Дизайн интерьера | Предметный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Минск
    Адрес
    Куйбышева 40
    220119 Минск
    Беларусь
    +375-296690067 prototipi.by
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