PROTOTIPI architects - частное архитектурное бюро, динамично развивающееся на белорусском рынке и работающее по трем ведущим направлениям: архитектурное проектирование, дизайн и декорирование интерьеров, профильные консультации в области строительства и дизайна.
- Услуги
- Архитектура | Дизайн интерьера | Предметный дизайн
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Минск
- Адрес
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Куйбышева 40
220119 Минск
Беларусь
+375-296690067 prototipi.by