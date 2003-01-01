Студия «Дизайн В Стиле» работает с 2003 года в сферах компьютерного дизайна: разработка фирменного стиля, создание сайтов, программирование. С 2006 года и по настоящее время одним из приоритетных направлений развития Студии стал дизайн интерьеров. Наши специалисты имеют профильное дизайнерское высшее образование. Мы полностью разрабатываем и сопровождаем проект, предоставляем все необходимые чертежи, планы и спецификации. Нас уважают строители и ценят клиенты.