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Дизайн В Стиле
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Небольшая двухкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Ванная комната в эклектичном стиле
    Небольшая двухкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Ванная комната в эклектичном стиле
    Небольшая двухкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Спальня в эклектичном стиле
    +7
    Небольшая двухкомнатная квартира
    Загородный дом под Минском, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Ванная комната в стиле минимализм
    Загородный дом под Минском, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом под Минском, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +3
    Загородный дом под Минском
    Светлая четырёхкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Гостиные в эклектичном стиле
    Светлая четырёхкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Гостиные в эклектичном стиле
    Светлая четырёхкомнатная квартира, Дизайн В Стиле Дизайн В Стиле Столовая комната в эклектичном стиле
    +5
    Светлая четырёхкомнатная квартира

    Студия «Дизайн В Стиле» работает с 2003 года в сферах компьютерного дизайна: разработка фирменного стиля, создание сайтов, программирование. С 2006 года и по настоящее время одним из приоритетных направлений развития Студии стал дизайн интерьеров. Наши специалисты имеют профильное дизайнерское высшее образование. Мы полностью разрабатываем и сопровождаем проект, предоставляем все необходимые чертежи, планы и спецификации. Нас уважают строители и ценят клиенты.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • проект интерьеров
    • чертежи
    • подборы
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Минск и МО и Минск
    Адрес
    Харьковская 58-24
    220073 Минск
    Россия
    +375-293498186 vstyle.by
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