Вертикальное озеленение интерьера представляет собой относительно новую область деятельности, приобретающую все большую популярность, и имеющую большие перспективы развития в России. Мы поможем вам оживить ваше жилое или рабочее пространство, определиться с подбором растений, и дизайном конструкции. После завершения работ, монтажа и запуска фитостены, наши сервисные специалисты помогут поддержать прекрасный внешний вид Вашей фитостены, которая будет радовать вас все сезоны года. Мы принимаем зак азы на разработку и установку фитостен в Санкт-Петербурге, Ленобласти и др. регионах РФ. Вы всегда можете нам позвонить или отправить письмо на наш E-mail. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы