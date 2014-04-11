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Зеленый мир
Эко-дизайн Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Фитостена в цветочном салоне г.Минск, Зеленый мир Зеленый мир Зимний сад в классическом стиле
    Фитостена в цветочном салоне г.Минск, Зеленый мир Зеленый мир Зимний сад в классическом стиле
    Фитостена в цветочном салоне г.Минск
    Фитостена в рабочем кабинете, Зеленый мир Зеленый мир Рабочий кабинет в классическом стиле
    Фитостена в рабочем кабинете, Зеленый мир Зеленый мир Рабочий кабинет в классическом стиле
    Фитостена в рабочем кабинете
    Фитостена на кухне, Зеленый мир Зеленый мир Кухня в классическом стиле
    Фитостена на кухне, Зеленый мир Зеленый мир Кухня в классическом стиле
    Фитостена на кухне
    Фитокартины, Зеленый мир Зеленый мир Рабочий кабинет в классическом стиле
    Фитокартины, Зеленый мир Зеленый мир Столовая комната в классическом стиле
    Фитокартины, Зеленый мир Зеленый мир Столовая комната в классическом стиле
    +3
    Фитокартины
    Фитостена в Прихожей\Кухне, Зеленый мир Зеленый мир Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Фитостена в Прихожей\Кухне, Зеленый мир Зеленый мир Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Фитостена в Прихожей\Кухне

    Вертикальное озеленение интерьера представляет собой относительно новую область деятельности, приобретающую все большую популярность, и имеющую большие перспективы развития в России. Мы поможем вам оживить ваше жилое или рабочее пространство, определиться с подбором растений, и дизайном конструкции. После завершения работ, монтажа и запуска фитостены, наши сервисные специалисты помогут поддержать прекрасный внешний вид Вашей фитостены, которая будет радовать вас все сезоны года. Мы принимаем зак азы на разработку и установку фитостен в Санкт-Петербурге, Ленобласти и др. регионах РФ. Вы всегда можете нам позвонить или отправить письмо на наш E-mail. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы

    Услуги
    Озеленение интерьеров (фитостены\фитокартины\кашпо на заказ)
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    ул.Чугунная,д.20. л.А, пом.101а
    191036 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9520985607 world-green.ru
    Законное владение

    СФ "Зеленый Мир"

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