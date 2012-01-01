- Услуги
- дизайн интерьеров
- ландшафтный дизайн
- подбор материалов
- сопровождение проекта
- Регионы обслуживания
- Россия
- Италия
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Волгоград
- Москва
- Награды компании
- Pinwin-финалист международного он-лайн проекта,конкурса среди профессионалов в области архитектуры и дизайна 2012г.
- Pinwin-финалист конкурса
Ванны & SPA2013г.
- Открытый конкурс архитекторов и дизайнеров
Андеграунд Волгограда 2012
- 3- место в номинации
Лучший проект частного интерьера.
Андеграунд Волгограда 20142-место в номинации
Лучший проект частного интерьера.
- Смотр-конкурс
Архитектура и градостроительство Юга России,2013 год 2- место в номинации
Лучшая работа в области интерьерараздел проект.
- Почетная грамота за высокое качество архитектурных решений.
- Диплом за проект интерьера однокомнатной квартиры от архитектурно-проектного объединения Modern Proekt г.Волгоград 2014
- Показать все 8 награды
- Адрес
-
119019 Москва
Россия
+7-9050616575 www.miodesign.ru