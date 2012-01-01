Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
MIODESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира D, MIODESIGN MIODESIGN Кухня в стиле лофт Металл Черный
    Квартира D, MIODESIGN MIODESIGN Кухня в стиле лофт
    Квартира D, MIODESIGN MIODESIGN Кухня в стиле лофт
    +41
    Квартира D
    Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +9
    Яркий вкус
    Минимализм в бежевом, MIODESIGN MIODESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм в бежевом, MIODESIGN MIODESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм в бежевом, MIODESIGN MIODESIGN Гостиная в стиле минимализм
    +23
    Минимализм в бежевом
    Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяДиваны и кресла
    Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяКамины и аксессуары
    +18
    Квартира V
    Квартира в центре города, MIODESIGN MIODESIGN Кухня в скандинавском стиле
    Квартира в центре города, MIODESIGN MIODESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Квартира в центре города, MIODESIGN MIODESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    +11
    Квартира в центре города
    Беседка, MIODESIGN MIODESIGN Веранда и терраса в стиле кантри
    Беседка, MIODESIGN MIODESIGN Веранда и терраса в стиле кантри
    Беседка, MIODESIGN MIODESIGN Веранда и терраса в стиле кантри
    +3
    Беседка
    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • подбор материалов
    • сопровождение проекта
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Италия
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Волгоград
    • Москва
    Награды компании
    • Pinwin-финалист международного он-лайн проекта,конкурса среди профессионалов в области архитектуры и дизайна 2012г. 
    • Pinwin-финалист конкурса Ванны & SPA 2013г.
    • Открытый конкурс архитекторов и дизайнеров Андеграунд Волгограда 2012
    • 3- место в номинации Лучший проект частного интерьера.
    • Андеграунд Волгограда 2014 2-место  в номинации Лучший проект частного интерьера.
    • Смотр-конкурс Архитектура и градостроительство Юга России,2013 год  2- место в номинации Лучшая работа в области интерьера раздел проект.
    • Почетная грамота за высокое качество архитектурных решений.
    • Диплом за проект интерьера однокомнатной квартиры от архитектурно-проектного объединения Modern Proekt  г.Волгоград 2014
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    119019 Москва
    Россия
    +7-9050616575 www.miodesign.ru
      Add SEO element