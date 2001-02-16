Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Дизайнеры Симферополь
Обзор 180Проекты (180) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • КВАРТИРА В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в стиле минимализм
    КВАРТИРА В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в стиле минимализм
    КВАРТИРА В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в стиле минимализм
    +24
    КВАРТИРА В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ
    КВАРТИРА ПОД ОФИС В Г.СИМФЕРОПОЛЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в стиле лофт
    КВАРТИРА ПОД ОФИС В Г.СИМФЕРОПОЛЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в стиле лофт
    КВАРТИРА ПОД ОФИС В Г.СИМФЕРОПОЛЕ, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в стиле лофт
    +24
    КВАРТИРА ПОД ОФИС В Г.СИМФЕРОПОЛЕ
    КВАРТИРА В ЖК ЖИГУЛИНА РОЩА, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в скандинавском стиле
    КВАРТИРА В ЖК ЖИГУЛИНА РОЩА, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в скандинавском стиле
    КВАРТИРА В ЖК ЖИГУЛИНА РОЩА, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в скандинавском стиле
    +13
    КВАРТИРА В ЖК ЖИГУЛИНА РОЩА
    АПАРТАМЕНТЫ В П. МАЛЫЙ МАЯК, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в классическом стиле
    АПАРТАМЕНТЫ В П. МАЛЫЙ МАЯК, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная в классическом стиле
    АПАРТАМЕНТЫ В П. МАЛЫЙ МАЯК, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спальня в классическом стиле
    +52
    АПАРТАМЕНТЫ В П. МАЛЫЙ МАЯК
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА В ЖК ГОРИЗОНТ 357 кв м, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в скандинавском стиле
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА В ЖК ГОРИЗОНТ 357 кв м, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон в скандинавском стиле
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА В ЖК ГОРИЗОНТ 357 кв м, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон в скандинавском стиле
    +61
    ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА В ЖК ГОРИЗОНТ 357 кв м
    ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР ДОМА В КРАСНОЛЕСЬЕ, 587 М², Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Дома в стиле минимализм
    ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР ДОМА В КРАСНОЛЕСЬЕ, 587 М², Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спа в стиле минимализм
    ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР ДОМА В КРАСНОЛЕСЬЕ, 587 М², Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Спа в стиле минимализм
    +60
    ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР ДОМА В КРАСНОЛЕСЬЕ, 587 М²
    Показать все 180 проекты

    Предлагаю познакомиться ближе.

    Меня зовут Нина Романюк, я являюсь одним из ведущих дизайнеров интерьера

    России.


    Мой опыт работы в сфере дизайна интерьера составляетбез малого 10 лет.


    Я реализовала сотни крупных и малых объектов, чётко уяснив для себя простую истину — идеальный и качественный результат получается, если над проектом работает профессиональная команда специалистов.  Один дизайнер, каким бы компетентным он не был, не может охватить сразу все аспекты и предусмотреть абсолютно все.


    Как строится работа в моей команде:

    В каждом проекте я выполняю ведущую роль и возглавляю его от начала и до конца. Вся коммуникация с клиентом осуществляется через меня. Мною закладывается основная идея будущего интерьера и возможных перепланировок. Этому способствуют мои знания, многолетняя практика, регулярное обучение и посещение профильных выставок, которые помогают оставаться в курсе последних новинок. 


    Помимо меня, в работе над вашим интерьером работают еще 4-5 человек, каждому из которых отведены конкретные задачи, и он полностью в них погружается: 


    Проектировщики чертят и просчитывают чертежи. Визуализаторы отображают разработанную концепцию в формате 3D изображения,чтобы вы наглядно увидели финальный вариант. Комплектатор подбирает товары ирасходники, необходимые для реализации интерьера, и организовывает всю логистику в случае авторского надзора. И, конечно, в команде есть экономист, который скрупулёзно рассчитывает сметы и ведомости.


    Я контролирую каждый этап подготовки и завершения проекта и отвечаю за результат. Такая слаженная работа получает учесть все детали и гарантировать лучший результат для вас.

    Услуги
    дизайн интерьера общественных и жилых помещений дизайн экстерьера и ландшафтный дизайн дистанционный дизайн интерьера 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Москва и МО Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия германия Израиль Россия Симферополь
    Адрес
    ул. Дачная, 22
    95000 Симферополь
    Россия
    +7-9787297801 romaniuk-design.ru

    Отзыв

    Художник декоратор Художник декоратор
    10 лет
    больше 6 лет назад
    Редактировать

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element