Предлагаю познакомиться ближе.

Меня зовут Нина Романюк, я являюсь одним из ведущих дизайнеров интерьера

России.





Мой опыт работы в сфере дизайна интерьера составляетбез малого 10 лет.





Я реализовала сотни крупных и малых объектов, чётко уяснив для себя простую истину — идеальный и качественный результат получается, если над проектом работает профессиональная команда специалистов. Один дизайнер, каким бы компетентным он не был, не может охватить сразу все аспекты и предусмотреть абсолютно все.





Как строится работа в моей команде:

В каждом проекте я выполняю ведущую роль и возглавляю его от начала и до конца. Вся коммуникация с клиентом осуществляется через меня. Мною закладывается основная идея будущего интерьера и возможных перепланировок. Этому способствуют мои знания, многолетняя практика, регулярное обучение и посещение профильных выставок, которые помогают оставаться в курсе последних новинок.





Помимо меня, в работе над вашим интерьером работают еще 4-5 человек, каждому из которых отведены конкретные задачи, и он полностью в них погружается:





Проектировщики чертят и просчитывают чертежи. Визуализаторы отображают разработанную концепцию в формате 3D изображения,чтобы вы наглядно увидели финальный вариант. Комплектатор подбирает товары ирасходники, необходимые для реализации интерьера, и организовывает всю логистику в случае авторского надзора. И, конечно, в команде есть экономист, который скрупулёзно рассчитывает сметы и ведомости.





Я контролирую каждый этап подготовки и завершения проекта и отвечаю за результат. Такая слаженная работа получает учесть все детали и гарантировать лучший результат для вас.