Компания занимается проектированием и производством мебели. Мы создаем новый отечественный продукт, который достойно конкурирует с иностранными фабриками. За время работы нашей компанией было реализовано более 5000 моделей с разной сложностью и из разных материалов и всевозможных видов отделки.
Мы очень любим детей и одним из основных направлений копании - настоящая мебель для детей, мебель совсем непохожа на уменьшенную копию взрослой.
У нас особый подход к детской, как к целостному законченному объекту, обладающему своей историей и выраженным стилем, что позволяет подарить детям настоящее детство. Имеем большой опыт в этом направлении и знаем все о детской эргономике и как сделать так, чтобы мебель была актуальна для так быстро растущих детишек.
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
http://www.obic.ru/ http://bbmart.ru/ https://www.instagram.com/obic_design/ https://www.houzz.ru/pro/aleksey-shpinkov/obic-design
Телефоны: +7 (495) 409-14-39; +7-926-095-91-38; +7 (499) 704 35 55
- Услуги
- Профессиональный замер помещений
- Буклет в формате PDF
- Предварительный расчёт стоимости
- 3D визуализация интерьера с мебелью
- План перепланировки если потребуется
- План демонтажа перегородок
- План возводимых перегородок
- Планы потолков
- План осветительных приборов
- План электрики
- План полов
- Ведомость отделки помещений
- Схема отделки помещений
- Пример нашего проектаБуклет в формате PDF
- План обмеров помещений
- План расстановки мебели в помещении в 2D
- Подробные чертежи
- Развертка стен с цветовым решением
- Показать все 18 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область.
- Адрес
-
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163Ак2
141400 Москва
Россия
+7-4954091439 www.obic.ru
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163Ак2