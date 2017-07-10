Компания занимается проектированием и производством мебели. Мы создаем новый отечественный продукт, который достойно конкурирует с иностранными фабриками. За время работы нашей компанией было реализовано более 5000 моделей с разной сложностью и из разных материалов и всевозможных видов отделки.

Мы очень любим детей и одним из основных направлений копании - настоящая мебель для детей, мебель совсем непохожа на уменьшенную копию взрослой.

У нас особый подход к детской, как к целостному законченному объекту, обладающему своей историей и выраженным стилем, что позволяет подарить детям настоящее детство. Имеем большой опыт в этом направлении и знаем все о детской эргономике и как сделать так, чтобы мебель была актуальна для так быстро растущих детишек.

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