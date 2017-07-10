Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
OBIC Design
Для детей Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Детская комната Горки 7, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    Детская комната Горки 7, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    Детская комната Горки 7, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    +6
    Детская комната Горки 7
    Детская в морском стиле г. Химки, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаАксессуары и декор
    Детская в морском стиле г. Химки, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаАксессуары и декор
    Детская в морском стиле г. Химки, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    +5
    Детская в морском стиле г. Химки
    Детская в морском стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    Детская в морском стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    Детская в морском стиле
    Детская в классическом стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    Детская в классическом стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаПисьменные столы и стулья
    Детская в классическом стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    +3
    Детская в классическом стиле
    Детская в Английском стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    Детская в Английском стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    Детская в Английском стиле, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    +7
    Детская в Английском стиле
    Детская ар-деко, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    Детская ар-деко, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    Детская ар-деко, OBIC Design OBIC Design Детская комнатаКровати
    +1
    Детская ар-деко
    Показать все 9 проекты

    Компания занимается проектированием и производством мебели. Мы создаем новый отечественный продукт, который достойно конкурирует с иностранными фабриками. За время работы нашей компанией было реализовано более 5000 моделей с разной сложностью и из разных материалов и всевозможных видов отделки. 
    Мы очень любим детей и одним из основных направлений копании - настоящая мебель для детей, мебель совсем непохожа на уменьшенную копию взрослой. 

    У нас особый подход к детской, как к целостному законченному объекту, обладающему своей историей и выраженным стилем, что позволяет подарить детям настоящее детство.  Имеем большой опыт в этом направлении и знаем все о детской эргономике и как сделать так, чтобы мебель была актуальна для так быстро растущих детишек. 

    Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: 

    http://www.obic.ru/  http://bbmart.ru/  https://www.instagram.com/obic_design/  https://www.houzz.ru/pro/aleksey-shpinkov/obic-design 

    Телефоны:   +7 (495) 409-14-39; +7-926-095-91-38; +7 (499) 704 35 55

    Услуги
    • Профессиональный замер помещений
    • Буклет в формате PDF
    • Предварительный расчёт стоимости
    • 3D визуализация интерьера с мебелью
    • План перепланировки если потребуется
    • План демонтажа перегородок
    • План возводимых перегородок
    • Планы потолков
    • План осветительных приборов
    • План электрики
    • План полов
    • Ведомость отделки помещений
    • Схема отделки помещений
    • Пример нашего проектаБуклет в формате PDF
    • План обмеров помещений
    • План расстановки мебели в помещении в 2D
    • Подробные чертежи
    • Развертка стен с цветовым решением
    • Показать все 18 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область.
    Адрес
    Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163Ак2
    141400 Москва
    Россия
    +7-4954091439 www.obic.ru
    Законное владение

    Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 163Ак2

      Add SEO element