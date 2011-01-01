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Екатерина Александрова
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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Отзыв (1)
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    • Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова
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    Мы предоставляем полный комплекс услуг в области дизайна:

    Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей);  

    Комплектация;  

    Авторский надзор на этапе ремонтных работ. В процессе работы дизайнер следит за тем, чтобы концепция и идеи не были нарушены;  

    Бригада опытных строителей;  

    Помощь дизайнера в выборе недвижимости.

    Услуги
    • Мы предоставляем полный комплекс услуг в области дизайна: Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир
    • загородных домов
    • коттеджей); Дизайн общественных помещений (магазинов
    • баров
    • ресторанов
    • кафе
    • саун
    • помещений под офис и т.д); Комплектация (мы тщательно отбираем фабрики
    • частные мебельные мастерские в поисках лучших предметов дизайна и материалов); Консультации по выбору мебели
    • сантехники
    • светильников
    • напольных
    • настенных и отделочных покрытий; Авторский надзор на этапе ремонтных работ. В процессе работы дизайнер следит за тем
    • чтобы концепция и идеи не были нарушены; Бригада опытных строителей; Помощь дизайнера в выборе недвижимости.
    • Показать все 14 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Крым и Россия
    Награды компании
    • Награды и дипломы:
    • ЛГУ им. А.С. Пушкина
    • Специальность: дизайн среды.
    • Участник и победитель международных выставок в России, Германии, Чехии. С 2011 года член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.
    Адрес
    Перервинский бульвар
    109469 Москва, Россия
    Россия
    +7-9067121244 www.aleksandrovadesign.com

    Отзыв

    nonairinova
    Большое спасибо Екатерине! Прекрасный специалист. Мы очень довольны результатом и благодарны ей за проделанную работу. Екатерина делала полный дизайн-проект двухкомнатной квартиры с перепланировкой и последующей реализацией со своей бригадой строителей. Она быстро чувствовала, что мы хотим и оперативно предлагала разные варианты, многие из которых нам сразу понравились. Екатерина умеет слушать, очень корректна. Тактичность и умение слушать на высоком уровне. Нам было очень приятно работать с ней. Весь дизайн-проект со всеми чертежами, 3д визуализацией, подборкой материалов и подборкой мебели был выполнен оперативно, быстрее чем заявлено в договоре. Сам ремонт прошел быстро и легко. Бригадой довольны, все общение с прорабом вела Екатерина. Ждем заказанную мебель, не терпится побыстрее переехать в наш дом. Еще раз Спасибо, за нашу квартиру!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2019
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