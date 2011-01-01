Мы предоставляем полный комплекс услуг в области дизайна:

Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей);

Комплектация;

Авторский надзор на этапе ремонтных работ. В процессе работы дизайнер следит за тем, чтобы концепция и идеи не были нарушены;

Бригада опытных строителей;

Помощь дизайнера в выборе недвижимости.