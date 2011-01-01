Мы предоставляем полный комплекс услуг в области дизайна:
Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей);
Комплектация;
Авторский надзор на этапе ремонтных работ. В процессе работы дизайнер следит за тем, чтобы концепция и идеи не были нарушены;
Бригада опытных строителей;
Помощь дизайнера в выборе недвижимости.
- Услуги
- Мы предоставляем полный комплекс услуг в области дизайна: Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир
- загородных домов
- коттеджей); Дизайн общественных помещений (магазинов
- баров
- ресторанов
- кафе
- саун
- помещений под офис и т.д); Комплектация (мы тщательно отбираем фабрики
- частные мебельные мастерские в поисках лучших предметов дизайна и материалов); Консультации по выбору мебели
- сантехники
- светильников
- напольных
- настенных и отделочных покрытий; Авторский надзор на этапе ремонтных работ. В процессе работы дизайнер следит за тем
- чтобы концепция и идеи не были нарушены; Бригада опытных строителей; Помощь дизайнера в выборе недвижимости.
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- Регионы обслуживания
- Москва, Крым и Россия
- Награды компании
- Награды и дипломы:
- ЛГУ им. А.С. Пушкина
- Специальность: дизайн среды.
- Участник и победитель международных выставок в России, Германии, Чехии. С 2011 года член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.
- Адрес
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Перервинский бульвар
109469 Москва, Россия
Россия
+7-9067121244 www.aleksandrovadesign.com