Студия дизайна «Белякова & Караяни» – это творческое объединение профессионалов.

Мы разрабатываем и общественные, и жилые помещения, которые выстраиваем в первую очередь эргономичными, удобными и функциональными. Работаем с разными направлениями стилей, комбинируем их и находим оригинальные решения. Мы уделяем отдельное внимание деталям. Именно они передают то самое настроение и характер Вашего дома. Главная же наша цель – воплощение Вашей мечты в реальность, создание эстетичного пространства, излучающего свет, греющего теплом и уютом, наполненного воздухом и позитивной энергией, чтобы интерьер стал Вашим продолжением и отвечал Вашему образу жизни. Для достижения этой цели мы наладили контакты с поставщиками и мастерскими, сформировали группы надежных помощников и выстроили прекрасные отношения с партнерами по ремонту и строительству, при этом соблюдаем контроль качества на всех этапах взаимодействия. Мы всегда в курсе новейших технологий, регулярно пополняем свой опыт, посещая различные выставки, мастер-классы и лекции. Черпаем вдохновение по всему миру, путешествуя по разным странам. Мы готовы реализовать в совершенстве все Ваши самые смелые идеи!