Компания «DS Group+» — это молодой, творческий, креативный коллектив. Мы собрали специалистов высокого профессионального уровня, обладающих богатым опытом в создании и воплощении в жизнь уникальных проектов. Основные направления нашей деятельности – Дизайн Интерьера и Экстерьера, Авторский надзор, Отделка помещений «под ключ», Дизайн и Производство мебели, Дизайн межкомнатных дверей, Лестничных маршей и прочих Изделий из дерева.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Производство эксклюзивной мебели. Производство эксклюзивных межкомнатных дверей
- лестничных маршей
- стеновых панелей
буазерии т.д.
- Регионы обслуживания
- Центральная Азия и Алматы
- Адрес
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г.Алматы проспект АльФараби 53Б офис№79
050020 Алматы
Казахстан
+7-7077238120 www.dsg.kz
Законное владение
г.Алматы проспект Достык, дом 123/12