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<q class='-first'>DS GROUP PLUS</q>
Дизайнеры интерьера Алматы
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    Компания «DS Group+» — это молодой, творческий, креативный коллектив. Мы собрали специалистов высокого профессионального уровня, обладающих богатым опытом в создании и воплощении в жизнь уникальных проектов. Основные направления нашей деятельности – Дизайн Интерьера и Экстерьера, Авторский надзор, Отделка помещений «под ключ», Дизайн и Производство мебели,  Дизайн межкомнатных дверей, Лестничных маршей и прочих Изделий из дерева.

    Услуги
    • Дизайн интерьера. Производство эксклюзивной мебели. Производство эксклюзивных межкомнатных дверей
    • лестничных маршей
    • стеновых панелей буазери и т.д.
    Регионы обслуживания
    Центральная Азия и Алматы
    Адрес
    г.Алматы проспект АльФараби 53Б офис№79
    050020 Алматы
    Казахстан
    +7-7077238120 www.dsg.kz
    Законное владение

    г.Алматы проспект Достык, дом 123/12

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