Компания «DS Group+» — это молодой, творческий, креативный коллектив. Мы собрали специалистов высокого профессионального уровня, обладающих богатым опытом в создании и воплощении в жизнь уникальных проектов. Основные направления нашей деятельности – Дизайн Интерьера и Экстерьера, Авторский надзор, Отделка помещений «под ключ», Дизайн и Производство мебели, Дизайн межкомнатных дверей, Лестничных маршей и прочих Изделий из дерева.