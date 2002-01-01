Мастерская Михаила Некрашевича основана в 2002 году. Сегодня – это генератор идей, обеспечивающий горячо нами любимых МАСТЕРОВ самых разных ремёсел зарядом творческого адреналина, а ЗАКАЗЧИКОВ, приятными хлопотами по финансированию всего этого процесса.

Сфера нашей деятельности:

-Архитектурное проектирование и ландшафтная архитектура

-Дизайн интерьера

-Дизайн фасадов и экстерьера

-Дизайн деталей интерьера и экстерьера

-Дизайн городской среды

-Фирменный стиль

Пространство наших интересов много шире.

Нами воплощены в жизнь десятки «больших», и сотни «малых» идей. Читайте. Смотрите. Если нам по пути – будем двигаться вместе.