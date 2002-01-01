Мастерская Михаила Некрашевича основана в 2002 году. Сегодня – это генератор идей, обеспечивающий горячо нами любимых МАСТЕРОВ самых разных ремёсел зарядом творческого адреналина, а ЗАКАЗЧИКОВ, приятными хлопотами по финансированию всего этого процесса.
Сфера нашей деятельности:
-Архитектурное проектирование и ландшафтная архитектура
-Дизайн интерьера
-Дизайн фасадов и экстерьера
-Дизайн деталей интерьера и экстерьера
-Дизайн городской среды
-Фирменный стиль
Пространство наших интересов много шире.
Нами воплощены в жизнь десятки «больших», и сотни «малых» идей. Читайте. Смотрите. Если нам по пути – будем двигаться вместе.
- Услуги
- Сфера нашей деятельности: -Архитектурное проектирование и ландшафтная архитектура -Дизайн интерьера -Дизайн фасадов и экстерьера -Дизайн деталей интерьера и экстерьера -Дизайн городской среды -Фирменный стиль
- Регионы обслуживания
- Астана
- Адрес
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ул.Ауэзова 40
010000 Астана
Россия
+7-7019457575 nkr.kz
Индивидуальный предприниматель