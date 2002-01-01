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Мастерская Михаила Некрашевича
Архитекторы Астана
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Храм Иосифа Обручника, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Храм Иосифа Обручника, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Храм Иосифа Обручника, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    +3
    Храм Иосифа Обручника
    Интерьер компании TNK, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Интерьер компании TNK, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Интерьер компании TNK, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    +2
    Интерьер компании TNK
    Дизайн интерьера загородного дома, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Дизайн интерьера загородного дома, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Дизайн интерьера загородного дома, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    +2
    Дизайн интерьера загородного дома
    Дизайн интерьера пент хаусов и квартир, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Дизайн интерьера пент хаусов и квартир, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Дизайн интерьера пент хаусов и квартир, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    +9
    Дизайн интерьера пент хаусов и квартир
    Архитектура Эскизы Проекты, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Архитектура Эскизы Проекты, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    Архитектура Эскизы Проекты, Мастерская Михаила Некрашевича Мастерская Михаила Некрашевича
    +9
    Архитектура Эскизы Проекты

    Мастерская Михаила Некрашевича основана в 2002 году. Сегодня – это генератор идей, обеспечивающий горячо нами любимых МАСТЕРОВ самых разных ремёсел зарядом творческого адреналина, а ЗАКАЗЧИКОВ, приятными хлопотами по финансированию всего этого процесса.

    Сфера нашей деятельности:

    -Архитектурное проектирование и ландшафтная архитектура 

    -Дизайн интерьера

    -Дизайн фасадов и экстерьера

    -Дизайн деталей интерьера и экстерьера

    -Дизайн городской среды

    -Фирменный стиль

    Пространство наших интересов много шире.

    Нами воплощены в жизнь десятки «больших», и сотни «малых» идей. Читайте. Смотрите. Если нам по пути – будем двигаться вместе.

    Услуги
    Сфера нашей деятельности: -Архитектурное проектирование и ландшафтная архитектура -Дизайн интерьера -Дизайн фасадов и экстерьера -Дизайн деталей интерьера и экстерьера -Дизайн городской среды -Фирменный стиль
    Регионы обслуживания
    Астана
    Адрес
    ул.Ауэзова 40
    010000 Астана
    Россия
    +7-7019457575 nkr.kz
    Законное владение

    Индивидуальный предприниматель

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