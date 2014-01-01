Мы Алексей и Екатерина Фирсовы.
С 2007 года занимаемся дизайном интерьеров,
архитектурой, проектированием и строительством.
Создали более 350 уютных и продуманных интерьеров квартир, домов, офисов, кафе и других различных общественных пространств.
Екатерина по образованию дизайнер, а Алексей − инженер.
Это позволяет нам эффективно разделять функции.
Ведь для реализации проекта важна как творческая, так и системная работа.
За дополнительной информацией, ответами на вопросы и заказом наших семейных работ звоните по номеру +79256529800.
- Услуги
- Дизайн и реализация эксклюзивных интерьеров в современном стиле
- Регионы обслуживания
- Москва и МО, Москва и Россия
- Адрес
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Проезд березовой рощи 12
125252 Москва, Россия
Россия
+7-9256529800 design-family.ru