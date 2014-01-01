Мы Алексей и Екатерина Фирсовы.

С 2007 года занимаемся дизайном интерьеров,

архитектурой, проектированием и строительством.





Создали более 350 уютных и продуманных интерьеров квартир, домов, офисов, кафе и других различных общественных пространств.





Екатерина по образованию дизайнер, а Алексей − инженер.

Это позволяет нам эффективно разделять функции.

Ведь для реализации проекта важна как творческая, так и системная работа.





За дополнительной информацией, ответами на вопросы и заказом наших семейных работ звоните по номеру +79256529800.