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design-family
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн апартаментов в Москва-Сити в башне «Neva Towers»., design-family design-family Гостиная в стиле модерн
    Дизайн апартаментов в Москва-Сити в башне «Neva Towers»., design-family design-family Гостиная в стиле модерн
    Дизайн апартаментов в Москва-Сити в башне «Neva Towers»., design-family design-family Кухня в стиле модерн
    +6
    Дизайн апартаментов в Москва-Сити в башне «Neva Towers».
    Апартаменты в современном стиле, design-family design-family Столовая комната в скандинавском стиле
    Апартаменты в современном стиле, design-family design-family Кухня в скандинавском стиле
    Апартаменты в современном стиле, design-family design-family Кухня в скандинавском стиле
    +10
    Апартаменты в современном стиле
    Квартира для сдачи в аренду, design-family design-family Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для сдачи в аренду, design-family design-family Спальня в скандинавском стиле
    Квартира для сдачи в аренду, design-family design-family Кухня в скандинавском стиле
    +2
    Квартира для сдачи в аренду
    Интерьер в апартаментах NEVA TOWERS, design-family design-family Спальня в скандинавском стиле
    Интерьер в апартаментах NEVA TOWERS, design-family design-family Спальня в скандинавском стиле
    Интерьер в апартаментах NEVA TOWERS, design-family design-family Спальня в скандинавском стиле
    +7
    Интерьер в апартаментах NEVA TOWERS
    Стильная ванная, design-family design-family Ванная комната в скандинавском стиле
    Стильная ванная, design-family design-family Ванная комната в скандинавском стиле
    Стильная ванная, design-family design-family Ванная комната в скандинавском стиле
    +3
    Стильная ванная
    Интерьер апартаментов в Москва-Сити, design-family design-family Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер апартаментов в Москва-Сити, design-family design-family Гостиная в скандинавском стиле
    Интерьер апартаментов в Москва-Сити, design-family design-family Гостиная в скандинавском стиле
    +17
    Интерьер апартаментов в Москва-Сити
    Показать все 11 проекты

    Мы Алексей и Екатерина Фирсовы.

    С 2007 года занимаемся дизайном интерьеров, 

    архитектурой, проектированием и строительством. 


    Создали более 350 уютных и продуманных интерьеров квартир, домов, офисов, кафе и других различных общественных пространств.


    Екатерина по образованию  дизайнер, а Алексей − инженер.

    Это позволяет нам эффективно разделять функции. 

    Ведь для реализации проекта важна как творческая, так и системная работа.


    За дополнительной информацией, ответами на вопросы и заказом наших семейных работ звоните по номеру +79256529800.

    Услуги
    Дизайн и реализация эксклюзивных интерьеров в современном стиле
    Регионы обслуживания
    Москва и МО, Москва и Россия
    Адрес
    Проезд березовой рощи 12
    125252 Москва, Россия
    Россия
    +7-9256529800 design-family.ru
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