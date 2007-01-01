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МетМебельГрупп
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Производственная мебель для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Производственная мебель для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Производственная мебель для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Производственная мебель для мастерской
    Восьмитумбовый верстак с мойкой и полками, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Восьмитумбовый верстак с мойкой и полками, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Восьмитумбовый верстак с мойкой и полками, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Восьмитумбовый верстак с мойкой и полками
    Металлическая мебель в комплекте, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Металлическая мебель в комплекте, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Металлическая мебель в комплекте, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
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    Металлическая мебель в комплекте
    Верстак для гаража угловой разборный, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гараж в классическом стиле
    Верстак для гаража угловой разборный
    Верстаки для гаража, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Верстаки для гаража, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Верстаки для гаража, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Гаражи
    Верстаки для гаража
    Верстаки для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Офисные помещения и магазины
    Верстаки для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Офисные помещения и магазины
    Верстаки для мастерской, МетМебельГрупп МетМебельГрупп Офисные помещения и магазины
    Верстаки для мастерской

    Компания МетМебельГрупп работает с 2007 года и специализируется на производстве металлической мебели для крупных промышленных производств, учебных и медицинских учреждений и организаций, торговых и складских компаний, архивов, а также для частных столярных и слесарных мастерских. 

    Помимо этого, компания выпускает специализированную металлическую мебель для гаражей и автосервисов. Специализированная мебель для производственников, например стол автомеханника или стол сварщика отличается хорошей продуманностью деталей и учитывает все профессиональные требования как по линии безопасности производства, так и по линии удобства работников. Помимо этого, компания производит большой ассортимент металлической мебели для предприятий торговли, складов и архивов: витрины, стеллажи, шкафы и прилавки. Также, выпускается специализированная мебель для научных лабораторий и институтов. Мебель производится как в цельносварном варианте, так и в разборном виде, что упрощает её транспортировку заказчикам и дилерам, находящимся в других регионах. 

    Возможно изготовление промышленной металлической мебели под индивидуальный проект. Компания работает по всей России, как через сеть дилеров, так и напрямую. На сайте имеется интернет-магазин для самостоятельного заказа продукции.

    Услуги
    • Производство металлической мебели
    • верстаков
    • стелажей.
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    4-й проезд Подбельского, дом 3
    107150 Москва
    Россия
    +7-4959690854 www.metmeb.ru
    Законное владение

    107150, Москва, 4-й проезд

    Подбельского, дом 3

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