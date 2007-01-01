Компания МетМебельГрупп работает с 2007 года и специализируется на производстве металлической мебели для крупных промышленных производств, учебных и медицинских учреждений и организаций, торговых и складских компаний, архивов, а также для частных столярных и слесарных мастерских.

Помимо этого, компания выпускает специализированную металлическую мебель для гаражей и автосервисов. Специализированная мебель для производственников, например стол автомеханника или стол сварщика отличается хорошей продуманностью деталей и учитывает все профессиональные требования как по линии безопасности производства, так и по линии удобства работников. Помимо этого, компания производит большой ассортимент металлической мебели для предприятий торговли, складов и архивов: витрины, стеллажи, шкафы и прилавки. Также, выпускается специализированная мебель для научных лабораторий и институтов. Мебель производится как в цельносварном варианте, так и в разборном виде, что упрощает её транспортировку заказчикам и дилерам, находящимся в других регионах.

Возможно изготовление промышленной металлической мебели под индивидуальный проект. Компания работает по всей России, как через сеть дилеров, так и напрямую. На сайте имеется интернет-магазин для самостоятельного заказа продукции.