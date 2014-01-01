Профиль Design Studio «Акварель»: Эксклюзивный дизайн частных интерьеров
Под нашим руководством в дизайн-студии создаётся эксклюзивный дизайн интерьеров и разрабатываются технические решения для домов, коттеджей, таунхаусов, квартир в следующих стилях:
- Современный стиль
- Классический стиль
- Ар-деко
- Прованс
- Лофт
- Эклектика
Четкое видение пропорций и сочетаемости фактур и материалов позволяют найти оптимальное пластическое решение интерьера, создавая уникальную атмосферу внутреннего пространства с учетом индивидуальности заказчика и вневременных канонов дизайна.
Design Studio «Акварель» специализируется на индивидуальном создании пространства, от традиционной классики до современных инновационных дизайнерских решений, предоставляя полный сервис для успешного отражения разработки дизайн-проекта и обеспечения пожеланий своего заказчика.
- Услуги
- дизайн интерьера, Ремонт квартир и Дизайн проекты
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Москва
- Сочи
- Крым
- Награды компании
- 2016 Двукратные победители Четвертой Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации квартиры.
- 2015 Финалисты международного конкурса «PINWIN» 7-го сезона в номинации «Хобби в интерьере». и в номинаци «Miele. Всё лучшее в интерьере».
- 2014 Лучшая работа за 10 лет конкурса
Объективность внутри. Лучшее за 10 лет.
- Адрес
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пр. М. Нагибина 33
344068 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9381445954 lp.ds-akvarel.ru.tilda.ws
Адрес 1
г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина 33а/ 47, 1 подъезд, офис 505
Представительство в Крыму