Профиль Design Studio «Акварель»: Эксклюзивный дизайн частных интерьеров

Под нашим руководством в дизайн-студии создаётся эксклюзивный дизайн интерьеров и разрабатываются технические решения для домов, коттеджей, таунхаусов, квартир в следующих стилях:

Современный стиль

Классический стиль

Ар-деко

Прованс

Лофт

Эклектика

Четкое видение пропорций и сочетаемости фактур и материалов позволяют найти оптимальное пластическое решение интерьера, создавая уникальную атмосферу внутреннего пространства с учетом индивидуальности заказчика и вневременных канонов дизайна.





Design Studio «Акварель» специализируется на индивидуальном создании пространства, от традиционной классики до современных инновационных дизайнерских решений, предоставляя полный сервис для успешного отражения разработки дизайн-проекта и обеспечения пожеланий своего заказчика.