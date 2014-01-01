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Дизайн студия <q>Акварель</q>
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле американской классики , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в классическом стиле Кварц Серый
    Интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле американской классики , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в классическом стиле Дерево Белый
    Интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле американской классики , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Столовая комната в классическом стиле Стекло Бежевый
    +7
    Интерьер четырехкомнатной квартиры в стиле американской классики
    Dream house - дизайн дома в современном стиле , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Встроенные кухни Мрамор Серый
    Dream house - дизайн дома в современном стиле , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
    Dream house - дизайн дома в современном стиле , Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Кухонные блоки Изделия из древесины Бежевый
    +10
    Dream house - дизайн дома в современном стиле
    Реализованный интерьер квартиры в современном стиле - "Утренний туман", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
    Реализованный интерьер квартиры в современном стиле - "Утренний туман", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины Серый
    Реализованный интерьер квартиры в современном стиле - "Утренний туман", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины Серый
    +5
    Реализованный интерьер квартиры в современном стиле - "Утренний туман"
    Дизайн квартиры - проект "Martini", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в классическом стиле Керамика Бирюзовый
    Дизайн квартиры - проект "Martini", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в классическом стиле Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    Дизайн квартиры - проект "Martini", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в классическом стиле Медь / Бронза / Латунь Бежевый
    +3
    Дизайн квартиры - проект "Martini"
    Интерьер квартиры в современном стиле - проект "Мокко", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Интерьер квартиры в современном стиле - проект "Мокко", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Интерьер квартиры в современном стиле - проект "Мокко", Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +5
    Интерьер квартиры в современном стиле - проект "Мокко"
    Квартира в современном стиле, Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Квартира в современном стиле, Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Маленькие кухни Дерево Бежевый
    Квартира в современном стиле, Дизайн студия "Акварель" Дизайн студия 'Акварель' Маленькие кухни Бежевый
    +4
    Квартира в современном стиле
    Показать все 10 проекты

    Профиль Design Studio «Акварель»: Эксклюзивный дизайн частных интерьеров

    Под нашим руководством в дизайн-студии создаётся эксклюзивный дизайн интерьеров и разрабатываются технические решения для домов, коттеджей, таунхаусов, квартир в следующих стилях:

    • Современный стиль
    • Классический стиль
    • Ар-деко
    • Прованс
    • Лофт
    • Эклектика

    Четкое видение пропорций и сочетаемости фактур и материалов позволяют найти оптимальное пластическое решение интерьера, создавая уникальную атмосферу внутреннего пространства с учетом индивидуальности заказчика и вневременных канонов дизайна.


    Design Studio «Акварель» специализируется на индивидуальном создании пространства, от традиционной классики до современных инновационных дизайнерских решений, предоставляя полный сервис для успешного отражения разработки дизайн-проекта и обеспечения пожеланий своего заказчика.

    Услуги
    дизайн интерьера, Ремонт квартир и Дизайн проекты
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Москва
    • Сочи
    • Крым
    Награды компании
    • 2016 Двукратные победители Четвертой Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации квартиры.
    • 2015 Финалисты международного конкурса «PINWIN» 7-го сезона в номинации «Хобби в интерьере». и в номинаци «Miele. Всё лучшее в интерьере».
    • 2014 Лучшая работа за 10 лет конкурса Объективность внутри. Лучшее за 10 лет.
    Адрес
    пр. М. Нагибина 33
    344068 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9381445954 lp.ds-akvarel.ru.tilda.ws
    Законное владение

    Адрес 1

    г. Ростов-на-Дону, ул. Нагибина 33а/ 47,  1 подъезд, офис 505

    Представительство в Крыму

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