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Линии иллюзий
Художники и ремесленники Москва
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    • Работы, Линии иллюзий Линии иллюзий Гостиная в стиле минимализм
    Работы, Линии иллюзий Линии иллюзий Гостиная в стиле минимализм
    Работы, Линии иллюзий Линии иллюзий Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Работы
    Фото работ со звездами, Линии иллюзий Линии иллюзий
    Фото работ со звездами, Линии иллюзий Линии иллюзий
    Фото работ со звездами, Линии иллюзий Линии иллюзий
    +9
    Фото работ со звездами

    Мы создаем полутоновые изображения при помощи простых изогнутых линий, вырезанных под определенным углом и с определенной глубиной прорези. У каждого изгиба есть свое предназначение, а удивительные возможности человеческого мозга воспринимают их как единое целое. В целом вашему взору открывается удивительное объемное изображение.Область применения изделий безгранична. Предлагаемое изображение может быть любых размеров: от маленьких портретов любимой девушки до декорирования стен в квартире пейзажами или любой другой выбранной Вами картинки. Креативная идея безгранична. На данный момент мы уже работает с дизайнерами, фотографами, декораторами. Это и делает "Линии Иллюзии" такими привлекательными и необычными.Мы в максимально короткие сроки с высоким качеством выполним любой Ваш замысел в предлагаемом нами стиле.

    Видео о нас:
    https://youtu.be/-zoYUmBiuxk

    Видео производства: 

    https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p

    Также у нас прошла выставка со звездами российской эстрады. 

    Информация о выставке: https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p

    http://raskachaem.ru/album/17341

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Электролитный проезд, 12Б
    000000 Москва
    Россия
    +7-4991775200 lineillusion.ru
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