Мы создаем полутоновые изображения при помощи простых изогнутых линий, вырезанных под определенным углом и с определенной глубиной прорези. У каждого изгиба есть свое предназначение, а удивительные возможности человеческого мозга воспринимают их как единое целое. В целом вашему взору открывается удивительное объемное изображение.Область применения изделий безгранична. Предлагаемое изображение может быть любых размеров: от маленьких портретов любимой девушки до декорирования стен в квартире пейзажами или любой другой выбранной Вами картинки. Креативная идея безгранична. На данный момент мы уже работает с дизайнерами, фотографами, декораторами. Это и делает "Линии Иллюзии" такими привлекательными и необычными.Мы в максимально короткие сроки с высоким качеством выполним любой Ваш замысел в предлагаемом нами стиле.

Видео о нас:

https://youtu.be/-zoYUmBiuxk

Видео производства:

https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p

Также у нас прошла выставка со звездами российской эстрады.

Информация о выставке: https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p

http://raskachaem.ru/album/17341