Мы создаем полутоновые изображения при помощи простых изогнутых линий, вырезанных под определенным углом и с определенной глубиной прорези. У каждого изгиба есть свое предназначение, а удивительные возможности человеческого мозга воспринимают их как единое целое. В целом вашему взору открывается удивительное объемное изображение.Область применения изделий безгранична. Предлагаемое изображение может быть любых размеров: от маленьких портретов любимой девушки до декорирования стен в квартире пейзажами или любой другой выбранной Вами картинки. Креативная идея безгранична. На данный момент мы уже работает с дизайнерами, фотографами, декораторами. Это и делает "Линии Иллюзии" такими привлекательными и необычными.Мы в максимально короткие сроки с высоким качеством выполним любой Ваш замысел в предлагаемом нами стиле.
Видео о нас:
https://youtu.be/-zoYUmBiuxk
Видео производства:
https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p
Также у нас прошла выставка со звездами российской эстрады.
Информация о выставке: https://yadi.sk/i/EDwnTYbri9N2p
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Электролитный проезд, 12Б
000000 Москва
Россия
+7-4991775200 lineillusion.ru