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Дизайн-студия Молк
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн домашнего кинозала в коттедже, Дизайн-студия Молк Дизайн-студия Молк Дома в эклектичном стиле
    Дизайн домашнего кинозала в коттедже
    Элитный дизайн квартиры класса люкс, Дизайн-студия Молк Дизайн-студия Молк Гостиные в эклектичном стиле
    Элитный дизайн квартиры класса люкс
    Дизайн салона красоты, Дизайн-студия Молк Дизайн-студия Молк Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн салона красоты
    Дизайн элитного коттеджа на Рублевке, Дизайн-студия Молк Дизайн-студия Молк Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн элитного коттеджа на Рублевке
    Дизайн пентхауса в Москве, Дизайн-студия Молк Дизайн-студия Молк Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Дизайн пентхауса в Москве

    Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов и коммерческих помещений. Создание 3d-интерьеров. Авторский надзор и ведение проекта.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн квартир
    • дизайн домов
    • дизайн офисов
    • дизайн салонов
    • дизайн магазинов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    Орден Элита архитектуры и строительства II степени
    Адрес
    Малый Власьевский переулок, дом 10
    111076 Москва
    Россия
    addmolk.ru
    Законное владение

    г. Москва, Малый Власьевский переулок, дом 10

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