Разработка дизайн-проектов квартир, загородных домов и коммерческих помещений. Создание 3d-интерьеров. Авторский надзор и ведение проекта.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн квартир
- дизайн домов
- дизайн офисов
- дизайн салонов
- дизайн магазинов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Орден
Элита архитектуры и строительстваII степени
- Адрес
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Малый Власьевский переулок, дом 10
111076 Москва
Россия
addmolk.ru
Законное владение
г. Москва, Малый Власьевский переулок, дом 10