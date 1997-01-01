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Мосплитка
Строительные материалы Подольск
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    Обложка

    Оптовая торговля керамическим гранитом и керамической плиткой - приоритетное направления деятельности компании. Компания "Мосплитка" работает на рынке керамической плитки и керамического гранита с 1997 года. Владеет сетью фирменных салонов керамической плитки. Работа напрямую с российскими, испанскими и итальянскими производителями позволяет компании устанавливать выгодные оптовые цены на плитку и керамический гранит. В ассортименте компании "Мосплитка" представлена продукция фабрик: MARAZZI GROUP, SALONI, ARCANA, CRISTAL CERAMICA, TAU CERAMICA, ROCA, OSET, GRESMANC, SIERRAGRES и многих других производителей. Bесь ассортимент в наличии на складе компании в Москве. Компания «Мосплитка» постоянно расширяет торговую сеть. Фирменные магазины керамической плитки предлагают широкий выбор керамогранита и керамической плитки, в том числе керамогранит оптом. B магазинах найдется все необходимое для создания нового интерьера - плитка для стен, керамическая напольная плитка, керамический гранит, полированный керамогранит и декоративные элементы.

    Услуги
    Снабжение объектов строительства керамической плиткой и керамическим гранитом. Оптовая торговля.
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    проспект Юных Ленинцев, дом 41
    142111 Подольск
    Россия
    +7-9261338285 mosplitka.ru
    Законное владение

    Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, 41

    Отзыв

    Игорь Ушаков
    Самый крутой в нашей округе магазин или шоу-рум, по плитке. Хорошее освещение и доступ к коллекциям , очень грамотные консультанты, наличие склада ещё один жирный плюс, в общем это тот формат который необходим для подбора плитки, экономии своего времени и сил, а самое главное вы точно уедите от сюда с хорошим настроением.
    4 месяца назад
    Helen B
    Отвратительный клиентский сервис. К сожалению, заказываю там второй раз плитку, поскольку понравилась одна коллекция. Но ждать доставку надо с 9 утра до 23 вечера, в колл центре говорят что они и логистика не имеют друг к другу отношения! То есть их работа только в том, чтобы продать вам плитку, которую вы сами выбрали, да еще и сами посчитали правильное количество ( В первый раз заказывала крупную партию, и пришлось пересчитывать за дизайнером, мне накинули лишних метров в расчете). Но самое, повторюсь, плохое в этой кампании - логистика. Как я должна ждать доставку с 9 до 11?! Где хоть какое-то уважение к клиенту? Сказали, что если хочу доставку в нормальный промежуток, то надо платить 5 (!) тысяч!! Да за 5 тысяч можно самой все вывезти. Больше не стану ничего там брать
    6 месяцев назад
    Вероника Нарожная
    Самый большой шоурум компании Мосплитка. На двух этажах представлен огромный ассортимент плитки и сантехники, и даже ванны. При наличии товар могут отгрузить сразу же после покупки, склад находится в десяти метрах.
    4 месяца назад
    Показать все отзывы – 21
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