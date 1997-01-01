Оптовая торговля керамическим гранитом и керамической плиткой - приоритетное направления деятельности компании. Компания "Мосплитка" работает на рынке керамической плитки и керамического гранита с 1997 года. Владеет сетью фирменных салонов керамической плитки. Работа напрямую с российскими, испанскими и итальянскими производителями позволяет компании устанавливать выгодные оптовые цены на плитку и керамический гранит. В ассортименте компании "Мосплитка" представлена продукция фабрик: MARAZZI GROUP, SALONI, ARCANA, CRISTAL CERAMICA, TAU CERAMICA, ROCA, OSET, GRESMANC, SIERRAGRES и многих других производителей. Bесь ассортимент в наличии на складе компании в Москве. Компания «Мосплитка» постоянно расширяет торговую сеть. Фирменные магазины керамической плитки предлагают широкий выбор керамогранита и керамической плитки, в том числе керамогранит оптом. B магазинах найдется все необходимое для создания нового интерьера - плитка для стен, керамическая напольная плитка, керамический гранит, полированный керамогранит и декоративные элементы.