AIR GROUP- архитектурная дизайн студия,
специализируется на ресторанах, домах и офисах. Реализует проекты по всему Казахстану и за рубежом
- Услуги
- Коммерческий дизайн
- Жилой дизайн интерьера
- Дизайн HORECA
- Разработка концепции и фирменного стиля
- Дизайн интерьера
- подбор мебели
- оборудования и декора
- ремонтно- строительные работы с авторским сопровождение
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- Регионы обслуживания
- Almaty, Kazakhstan и Astana
- Адрес
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Baizakov str. 222
050008 Almaty
Казахстан
+7-7772225907 www.air-design.kz