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AIR Design
Дизайнеры интерьера Almaty
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн кабинета "МФК Кайрат", AIR Design AIR Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн кабинета "МФК Кайрат", AIR Design AIR Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн кабинета "МФК Кайрат", AIR Design AIR Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    Дизайн кабинета "МФК Кайрат"
    Лофт в Алматы (Казахстан), AIR Design AIR Design
    Лофт в Алматы (Казахстан), AIR Design AIR Design
    Лофт в Алматы (Казахстан), AIR Design AIR Design
    +3
    Лофт в Алматы (Казахстан)

    AIR GROUP- архитектурная дизайн студия, 

    специализируется на ресторанах, домах и офисах. Реализует проекты по всему Казахстану и за рубежом

    Услуги
    • Коммерческий дизайн
    • Жилой дизайн интерьера
    • Дизайн HORECA
    • Разработка концепции и фирменного стиля
    • Дизайн интерьера
    • подбор мебели
    • оборудования и декора
    • ремонтно- строительные работы с авторским сопровождение
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Almaty, Kazakhstan и Astana
    Адрес
    Baizakov str. 222
    050008 Almaty
    Казахстан
    +7-7772225907 www.air-design.kz

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