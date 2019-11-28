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<q class='-first'>PRimeART</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 16Проекты (16) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Небольшая квартира с элементами лофта., "PRimeART" 'PRimeART' Маленькие кухни Изделия из древесины Серый
    Небольшая квартира с элементами лофта., "PRimeART" 'PRimeART' Маленькие кухни Мрамор Коричневый
    Небольшая квартира с элементами лофта., "PRimeART" 'PRimeART' Встроенные кухни Железо / Сталь Коричневый
    +2
    Небольшая квартира с элементами лофта.
    Объеденили две однокомнатные квартиры. Проект квартиры в современном стиле., "PRimeART" 'PRimeART' Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Объеденили две однокомнатные квартиры. Проект квартиры в современном стиле., "PRimeART" 'PRimeART' Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Объеденили две однокомнатные квартиры. Проект квартиры в современном стиле., "PRimeART" 'PRimeART' Гостиные в эклектичном стиле Серый
    +8
    Объеденили две однокомнатные квартиры. Проект квартиры в современном стиле.
    Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' Столовая комната в стиле минимализм Дерево Белый
    Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' Кухня в стиле минимализм
    Квартира-студия в современном стиле, "PRimeART" 'PRimeART' Встроенные кухни Серый
    +13
    Квартира-студия в современном стиле
    Дизайн мансарды, "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в эклектичном стиле Многоцветный
    Дизайн мансарды, "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн мансарды, "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в эклектичном стиле
    +4
    Дизайн мансарды
    Из двухкомнатной квартиры сделали трехкомнатную и кабинет-гостевая!, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бежевый
    Из двухкомнатной квартиры сделали трехкомнатную и кабинет-гостевая!, "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бежевый
    Из двухкомнатной квартиры сделали трехкомнатную и кабинет-гостевая!, "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
    +13
    Из двухкомнатной квартиры сделали трехкомнатную и кабинет-гостевая!
    Проект дома молодого человека. , "PRimeART" 'PRimeART' Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Проект дома молодого человека. , "PRimeART" 'PRimeART' Столовая комната в эклектичном стиле
    Проект дома молодого человека. , "PRimeART" 'PRimeART' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +9
    Проект дома молодого человека.
    Показать все 16 проекты

    Стиль, задает ритм вашей жизни!  Дизайн студия "PRimeART",  оптимально содействует стилю, Вашего интерьера!

    Дизайн студия "PRimeART" предлагает наиболее выгодные условия сотрудничества, оптимальные сроки и цены, а также воплощает сложные и креативные идеи в форму, соответствующую самым взыскательным вкусам!

     В дизайн студии ”PRimeART” работают квалифицированные и опытные, дизайнеры которые прошли эксклюзивный мастер-класс от ведущей студии практикующего Британского дизайнера интерьера Ron Arad Architects (Оксфордская школа). 

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ремонт под ключ
    • строительство
    • архитектура… .
    Регионы обслуживания
    • Великобритания & Европа
    • Могилев-Минск
    • Санкт-Петербург; Москва; Волгоград
    Адрес
    Переулок Пожарный 3 (Дом Польский) оф. 2
    212000 Москва
    Россия
    +- www.primeart.by

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