Стиль, задает ритм вашей жизни! Дизайн студия "PRimeART", оптимально содействует стилю, Вашего интерьера!
Дизайн студия "PRimeART" предлагает наиболее выгодные условия сотрудничества, оптимальные сроки и цены, а также воплощает сложные и креативные идеи в форму, соответствующую самым взыскательным вкусам!
В дизайн студии ”PRimeART” работают квалифицированные и опытные, дизайнеры которые прошли эксклюзивный мастер-класс от ведущей студии практикующего Британского дизайнера интерьера Ron Arad Architects (Оксфордская школа).
- Услуги
- Дизайн интерьера
- ремонт под ключ
- строительство
- архитектура… .
- Регионы обслуживания
- Великобритания & Европа
- Могилев-Минск
- Санкт-Петербург; Москва; Волгоград
- Адрес
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Переулок Пожарный 3 (Дом Польский) оф. 2
212000 Москва
Россия
+- www.primeart.by