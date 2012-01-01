Наша компания "СТРОЙДИЗАЙН" занимается дизайном интерьера квартир, коттеджей, загородных домов, особняков, дач, офисов, ресторанов, кафе, ночных клубов, магазинов. Предлагает качественные услуги по изготовлению мебели любой сложности и ремонтным работам. Мы на рынке более 10 лет.
- Услуги
- ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. РОСПИСЬ СТЕН И ПОТОЛКОВ. КАРТИНЫ. ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
- Регионы обслуживания
- Алматы
- Казахстан
- Россия
- европа
- сша
- канада
- Австралия
- новая зеландия
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- Награды компании
- Лучший интерьер трехкомнатной квартиры в городе Алматы (конкурс архитекторов и дизайнеров в EXPO 2012)
- Адрес
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Саина-Кабдолова, ТК АРМАДА
050000 Алматы
Россия
+7-7076186104 www.stroydes.kz
Наш офис находится в Алматы, Саина-Кабдолова, ТК АРМАДА