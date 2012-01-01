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СТРОЙДИЗАЙН
Дизайнеры интерьера Алматы
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Проекты

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    • дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, СТРОЙДИЗАЙН СТРОЙДИЗАЙН Кухня в стиле модерн
    дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, СТРОЙДИЗАЙН СТРОЙДИЗАЙН Балкон и терраса в стиле модерн
    дизайн интерьера трехкомнатной квартиры, СТРОЙДИЗАЙН СТРОЙДИЗАЙН Балкон и терраса в стиле модерн
    +45
    дизайн интерьера трехкомнатной квартиры

    Наша компания "СТРОЙДИЗАЙН" занимается дизайном интерьера квартир, коттеджей, загородных домов, особняков, дач, офисов, ресторанов, кафе, ночных клубов, магазинов. Предлагает качественные услуги по изготовлению мебели любой сложности и ремонтным работам. Мы на рынке более 10 лет.

    Услуги
    ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА. АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ. РОСПИСЬ СТЕН И ПОТОЛКОВ. КАРТИНЫ. ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ.
    Регионы обслуживания
    • Алматы
    • Казахстан
    • Россия
    • европа
    • сша
    • канада
    • Австралия
    • новая зеландия
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    Награды компании
    Лучший интерьер трехкомнатной квартиры в городе Алматы (конкурс архитекторов и дизайнеров в EXPO 2012)
    Адрес
    Саина-Кабдолова, ТК АРМАДА
    050000 Алматы
    Россия
    +7-7076186104 www.stroydes.kz
    Законное владение

    Наш офис находится в Алматы, Саина-Кабдолова, ТК АРМАДА

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