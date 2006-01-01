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частный дизайнер
Дизайнеры интерьера Калуга
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Проекты

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    • Рождение усадьбы, частный дизайнер частный дизайнер
    Рождение усадьбы, частный дизайнер частный дизайнер
    Рождение усадьбы, частный дизайнер частный дизайнер
    +28
    Рождение усадьбы

    Занимаюсь дизайном интерьера с 2006 года, создано около 50 объектов.

    Перед тем, как обратиться к дизайнеру, спросите себя:
    Зачем нужен дизайнер?

    Что делает дизайнер, кроме набора “красивых картинок”?

    Как найти “своего” дизайнера?

    Как создать интерьер, в котором будет удобно?

    Как определить свой стиль?Что такое дизайн-проект?

    С чего начинать ремонт?

    Где покупать мебель, чтобы не быть обманутым?                        

    Если не знаете ответов, задайте эти вопросы мне! Я отвечу не только на них, но и на сотни других,   касающихся дизайна и ремонта.

    Услуги
    • дизайн интерьера домов
    • квартир
    • офисов
    • общественных помещений
    • ресторанов
    • магазинов
    Регионы обслуживания
    Калуга и Москва
    Адрес
    Академика Королева, 22
    248000 Калуга
    Россия
    +7-9109126778 www.елена-дизайн.рф
    Законное владение

    Российская Федерация, г. Калуга, ул. Акд. Королева,

    8-910-912-67-78

    elaina7@yandex.ru

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