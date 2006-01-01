Занимаюсь дизайном интерьера с 2006 года, создано около 50 объектов.

Перед тем, как обратиться к дизайнеру, спросите себя:

Зачем нужен дизайнер?

Что делает дизайнер, кроме набора “красивых картинок”?

Как найти “своего” дизайнера?

Как создать интерьер, в котором будет удобно?

Как определить свой стиль?Что такое дизайн-проект?

С чего начинать ремонт?

Где покупать мебель, чтобы не быть обманутым?

Если не знаете ответов, задайте эти вопросы мне! Я отвечу не только на них, но и на сотни других, касающихся дизайна и ремонта.