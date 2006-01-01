Занимаюсь дизайном интерьера с 2006 года, создано около 50 объектов.
Перед тем, как обратиться к дизайнеру, спросите себя:
Зачем нужен дизайнер?
Что делает дизайнер, кроме набора “красивых картинок”?
Как найти “своего” дизайнера?
Как создать интерьер, в котором будет удобно?
Как определить свой стиль?Что такое дизайн-проект?
С чего начинать ремонт?
Где покупать мебель, чтобы не быть обманутым?
Если не знаете ответов, задайте эти вопросы мне! Я отвечу не только на них, но и на сотни других, касающихся дизайна и ремонта.
- Услуги
- дизайн интерьера домов
- квартир
- офисов
- общественных помещений
- ресторанов
- магазинов
- Регионы обслуживания
- Калуга и Москва
- Адрес
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Академика Королева, 22
248000 Калуга
Россия
+7-9109126778 www.елена-дизайн.рф
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Акд. Королева,
8-910-912-67-78
elaina7@yandex.ru